Ионицэ: почему в Молдове на самом деле уменьшается уровень безработицы

Несмотря на пандемию, в республике, согласно официальной статистике, сокращается число незанятых, но при этом не учитываются данные постоянного оттока населения за рубеж, что сглаживает показатели трудоустройства граждан: ситуацию прокомментировал эксперт.

Утро на Sputnik’e Ионицэ: почему в Молдове на самом деле уменьшается безработица

В правительстве республики и в экспертном сообществе Молдовы строили прогнозы о росте числе безработных граждан до 100 тысяч человек на фоне пандемии и чрезвычайного положения, которое действовало в стране с марта 2020 года, однако эти ожидания не сбылись. Об этом в эфире студии Sputnik рассказал экономический аналитик Вячеслав Ионицэ.

"Прогнозы не оправдались, кабинет министров даже выделил 100 миллионов леев для помощи безработным. Но число нетрудоустроенных жителей страны не выросло, и эти средства не понадобились. У нас даже - самый низкий уровень безработицы во всей Европе", - уверяет эксперт.

Молдавский парадокс с незначительным сокращением безработицы в период пандемии собеседник попытался объяснить. Ионицэ настаивает - ситуация является искусственной, поскольку в других странах при потере рабочего места человек ищет другое, у нас в Молдове люди предпочитают не надеяться на случай и помощь государства, а искать лучшей доли за рубежом.

"Люди у нас быстро принимают решение об отъезде. В прошлом году более 35 тысяч наших сограждан навсегда уехали за границу. В этом году, думаю, этот показатель будет близок к 35 тысячам", - подытожил собеседник, добавив, что такие тенденции с миграцией населения продолжатся.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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