10:13 31 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.94
  • USD17.04
  • RUB0.21
  • RON4.09
  • UAH0.60
Поиск
Срочно:
Вадим Дрелинский.
© Photo : Facebook / Vadim Drelinschi

Дрелинский: как Россия помогает восстанавливать дом-музей Пушкина в Молдове

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
39 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/1d/32215807.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20201031/32229438/kak-russiya-pomogaet-vosstanavlivat-dom-muzey-pushkina-v-moldove.html

В молдавской столице полным ходом идут восстановительные работы в доме-музее великого русского поэта, который находился в "южной ссылке" в Бессарабии.

Утро на Sputnik’e
Дрелинский: как Россия помогает восстанавливать дом-музей Пушкина в Молдове

В доме-музее А.С. Пушкина в Кишиневе - ажиотаж, слышны звуки капитального ремонта, который здесь развернулся. На начальном этапе идет восстановление гостевого дома купца Наумова, где останавливался великий поэт, будучи в Бессарабии. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал директор музея Вадим Дрелинский. 

"До конца года полностью завершится ремонт домика, в котором жил Александр Сергеевич. В следующем году планируется реконструкция остального комплекса, где расположена основная экспозиция. Процесс реконструкции займет не один год, он - продолжительный", - сообщил собеседник.
Бронзовый бюст Александра Пушкина работы скульптора М. Аникушина в Доме-музее поэта
© Sputnik / И. Кибзий
Дому-музею Пушкина в Кишиневе исполняется 70 лет

По словам Дрелинского, средства на ремонт музея были выделены российским предпринимателем, членом генерального совета ООО "Деловая Россия" Игорем Чайкой, далее финансы будут выделены из федерального бюджета России. Молдавские власти на уровне министерства образования, культуры и исследований также выполняет свои обязательства по финансированию культурно-исторического комплекса. 

Активная фаза ремонтно-реставрационных работ "домика Пушкина" началась 20 августа. До этого работниками музея были проведены подготовительные мероприятия – все экспонаты вынесены на содержание в фондохранилище. Ремонт музейного комплекса приурочен к 200-летнему юбилею приезда литературного гения в Кишинев.

Строители весь период работают на территории музейного комплекса очень аккуратно и уважительно по отношению к историческому месту. Более того, они изготовили оригинальный, в сказочном стиле домик для кошек, живущих на территории музея.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Президент Молдовы обещал оказать поддержку Дому-музею А.С. Пушкина в Кишиневе
Разрушать нельзя: спасут ли Дом-музей Пушкина в Кишиневе до осени
Дому-музею Пушкина в Кишиневе вызвались помочь активисты
Теги:
восстановление, дом-музей Пушкина, дом-музей, Пушкин


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Персонаж Чебурашки из советского мультфильма.
Это делал каждый: мультфильмы, которые мы любили смотреть
Теракт в Ницце. Как Франция проигрывает войну с терроризмом
Видео - Теракт в Ницце. Как Франция проигрывает войну с терроризмом
Предстоящие выборы президента Молдовы-2020 – все самое важное расскажем за одну минуту
Все о выборах президента Молдовы-2020 за одну минуту - в видео


  • 00
    дней
  • :
  • 00
    часов
  • :
  • 00
    минут
  • :
  • 00
    секунд

 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться