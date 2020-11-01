Кротенко: есть несколько важных условий развития туризма в Молдове

В республике много говорят о развитии внутреннего туризма, однако для этого и предприниматели, и власти страны должны выполнить ряд важных условий, чтобы привлечь путешественников из-за рубежа и из числа граждан республики.

Утро на Sputnik’e Кротенко: есть несколько важных условий развития туризма в Молдове

В условиях, когда международный туризм значительно сократил темпы развития, до 3% от аналогичного периода прошлого года, приоритетом становится развитие внутренних путешествий по Молдове. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил экономический эксперт Юрий Кротенко.

"Есть проблемы, главная из них - инфраструктура, которая должна существовать для развития этой отрасли. Это касается организации и транспорта, и сети питания, и создания условий для проживания туристов. Более того, заявляя о необходимости развития внутреннего туризма, мы должны четко понимать: кто от этого выиграет, а кто - проиграет", - заявил собеседник.

Кротенко уверен: особую прибыль владельцы гостиничных комплексов вряд ли получат, на незначительный доход могут рассчитывать владельцы сети кафе и небольших ресторанов в туристических регионах страны, поскольку многие предпочтут взять запас провианта с собой. Хорошие деньги можно получить на развитии отрасли досуга и развлечений для туристов, но надо определиться с предпочтениями граждан страны и иностранных гостей.

"Иностранных туристов может привлечь создание дискотек, но это - для молодежи, для более зрелых будет интересен сектор игорных заведений. Если удастся привлечь массового туриста из-за границы, немного можно поправить свое финансовое положение турагентствам, но потребуется большее число грамотных экскурсоводов", - добавил эксперт.

Безусловно, считает Кротенко, главным условием развития туристической отрасли в стране является строительство качественных автотрасс от Кишинева к главным объектам, привлекающим как иностранцев, так и наших соотечественников.

"Приведу пример - посмотрите, в каком плачевном состоянии магистраль, ведущая к замку Mimi. Для развития внутреннего туризма важно также учитывать платежеспособность населения Молдовы. Кто, как правило, у нас путешествует? Это молодежь, а пенсионеры, у которых есть свободное время, просто финансово не могут себе это позволить", - заключил Кротенко.

Говорить о том, что в ближайшее время ряд стран откроют свои границы для туристов из Молдовы, крайне преждевременно, и все из-за того, что Молдова находится в так называемом "красном поясе" среди государств Европы по опасности распространения коронавируса нового типа.

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