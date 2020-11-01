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Игорь Иваненко
© Photo : Kvasnikov Dmitriy

Иваненко: как проходили выборы в Бессарабии 200 лет назад

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По сути, впервые относительно демократические выборы на молдавской земле прошли более двух столетий назад, историк рассказал, как это было.

Утро на Sputnik’e
Иваненко: расскажу, как проходили выборы в Бессарабии 200 лет назад

Традиция демократических выборов на территории Бессарабской губернии Российской Империи началась в 1818 году, когда дворянское сословие региона выбирало своего предводителя. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал историк Игорь Иваненко.

"Уровень образования в то время был таковым, что исключительно дворяне могли принимать участие в избирательных кампаниях. Так, в 1818 году первым предводителем бессарабского дворянства стал Димтрий Рышкану. С его фамилией связано название одного из микрорайонов Кишинева - Рышкановка, именно на этой территории располагалось его село", - заявил эксперт.
Башкан Гагаузии Ирина Влах голосует на выборах президента
© Sputnik / Maxim Topal
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По словам историка, именно Рышкану можно считать первым дворянским "президентом" Бессарабии, избранным более двухсот лет назад. Те выборы проходили довольно драматично - в списке кандидатов на должность предводителей местного дворянства значилось семь кандидатов.

"Тогда использовались как общепринятые способы борьбы за этот пост, так и те, которые выходили за рамки приличия, кандидаты активно прибегали к различным способам агитации, были даже попытки подкупа избирателей. Но, в целом, эти выборы прошли довольно интересно", - уточнил Иваненко. 

Практика избрания дворянских предводителей просуществовала на территории Бессарабской губернии вплоть до революционных событий, которые захлестнули Российскую Империю в феврале 1917 года.

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Теги:
история, выборы


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