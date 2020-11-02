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Корнелиу Чуря.
© Sputnik / Miroslav Rotari

Чуря: Додону придется приложить усилия для объединения электората

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (307)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20201102/32292776/churya-dodon-mozhet-pobedit-vo-vtorom-ture-vyborov-no-est-nyuansy.html

Эксперт объяснил, какие действия следует предпринять действующему главе государства и его команде, чтобы заручиться большим числом избирателей, готовых отдать свои голоса за его кандидатуру 15 ноября.

Утро на Sputnik’e
Чуря: Додон может победить во втором туре выборов, но есть нюансы

На результатах президентских выборов сказалось голосование молдавской диаспоры за рубежом, которая, в большинстве своем, поддержала кандидата от правых сил, это стало своеобразным сюрпризом, поскольку все заранее сложившиеся в стране политические сценарии были пересмотрены. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог Корнелиу Чуря.

"Результат первого тура президентских выборов стал неожиданным не только из-за голосования диаспоры, Кишинев также больше голосовал за Санду. Ее победа в первом туре ставит в затруднительное положение Игоря Додона", - заявил собеседник.

Политолог отметил, что впервые левоцентристский электорат был настолько раздроблен - на этом фланге политического поля страны в первом туре боролись сразу три кандидата, помимо Игоря Додона здесь на пальму первенства рассчитывали лидер "Нашей партии" Ренато Усатый и представительница партии "Шор" Виолетта Иванова. 

Бюллетень для голосования на президентских выборах
© Sputnik / Mihai Caraus
Президентские выборы в Молдове – взгляд международных наблюдателей

"Господин Додон не смог мобилизовать весь левый электорат, поскольку он был сильно фрагментированным. Задача одержать победу во втором туре для Додона не выглядит невозможной, но ему и команде следует приложить усилия для объединения этого раздробленного электората на левом фланге", - подчеркнул Чуря.

По словам собеседника, сейчас действующему президенту необходимо стремиться, как минимум, к тому результату, который он показал в первом туре выборов 2016 года, когда его контркандидатом также была Майя Санду. Однако Чуря выразил уверенность, что как Игорь Додон, так и Майя Санду будут бороться за большее число голосов во втором туре, а реванш действующего главы государства в нем не выглядит нереализуемым.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (307)

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Теги:
результат, Молдова, президент, выборы


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