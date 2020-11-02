Чуря: Додону придется приложить усилия для объединения электората

Эксперт объяснил, какие действия следует предпринять действующему главе государства и его команде, чтобы заручиться большим числом избирателей, готовых отдать свои голоса за его кандидатуру 15 ноября.

Утро на Sputnik’e Чуря: Додон может победить во втором туре выборов, но есть нюансы

На результатах президентских выборов сказалось голосование молдавской диаспоры за рубежом, которая, в большинстве своем, поддержала кандидата от правых сил, это стало своеобразным сюрпризом, поскольку все заранее сложившиеся в стране политические сценарии были пересмотрены. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог Корнелиу Чуря.

"Результат первого тура президентских выборов стал неожиданным не только из-за голосования диаспоры, Кишинев также больше голосовал за Санду. Ее победа в первом туре ставит в затруднительное положение Игоря Додона", - заявил собеседник.

Политолог отметил, что впервые левоцентристский электорат был настолько раздроблен - на этом фланге политического поля страны в первом туре боролись сразу три кандидата, помимо Игоря Додона здесь на пальму первенства рассчитывали лидер "Нашей партии" Ренато Усатый и представительница партии "Шор" Виолетта Иванова.

"Господин Додон не смог мобилизовать весь левый электорат, поскольку он был сильно фрагментированным. Задача одержать победу во втором туре для Додона не выглядит невозможной, но ему и команде следует приложить усилия для объединения этого раздробленного электората на левом фланге", - подчеркнул Чуря.

По словам собеседника, сейчас действующему президенту необходимо стремиться, как минимум, к тому результату, который он показал в первом туре выборов 2016 года, когда его контркандидатом также была Майя Санду. Однако Чуря выразил уверенность, что как Игорь Додон, так и Майя Санду будут бороться за большее число голосов во втором туре, а реванш действующего главы государства в нем не выглядит нереализуемым.

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