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Виктор Жук.
© Sputnik / Miroslav Rotari

Жук: на результат первого тура выборов президента оказала влияние диаспора

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (307)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20201102/32296241/na-rezultat-pervogo-tura-vyborov-prezidenta-okazala-vliyanie-diaspora.html

Голосование граждан Молдовы, работающих за рубежом, сильно повлияло на итог первого тура выборов главы государства, в результате чего Майя Санду оказалась на первом месте, а Игорь Додон - на втором.

Утро на Sputnik’e
Жук: на результат первого тура выборов президента оказала влияние диаспора

Если проанализировать, за кого голосовали граждане Молдовы за рубежом, цифры показывают, что 103 тысячи избирателей отдали свои голоса за Майю Санду, и лишь 5 тысяч человек поддержали действующего главу государства, что не могло не сказаться на окончательных результатах. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил доктор хабилитат политологии Виктор Жук.

"Выбор наших сограждан за рубежом был обусловлен тем, что они сравнивают свои возможности с гражданами стран Европы, молдавскую систему юстиции с европейским правосудием. Люди хотят таких же перемен у себя на родине", - заявил собеседник.

По словам эксперта, именно эти факторы многие зарубежные избиратели связали в своем уме с Майей Санду, надеясь что ей удастся провести демократизацию государственных институтов, сделать так, чтобы суды работали более прозрачно.

"Многие из зарубежных избирателей давно забыли, что такое Республика Молдова, не имеют представления, как реально обстоят дела, не связывают свое будущее с республикой. Но большинство из них знакомы с политической повесткой в стране", - добавил политолог. 

Выборы президента Молдовы
© Photo : Miroslav Rotari
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Такую явку диаспоры на выборы обеспечила кампания в социальных сетях, где Санду призвала своих сторонников массово выйти на участки, что действительно привело к мобилизации людей, уточнил Жук. Во втором туре выборов, по словам специалиста, явка диаспоры может быть еще больше. 

Выборы президента Молдовы прошли 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов. Во второй тур проходят Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность") и Игорь Додон (независимый кандидат).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (307)

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Теги:
Молдова, президент, выборы


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