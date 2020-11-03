Токарчук: спасет ли вакцинация граждан Молдовы от коронавируса

В то время как в мире все больше стран вновь вводят жесткие ограничения в связи с опасностью распространения COVID-19, массовая вакцинация могла бы помочь изменить ситуацию с растущим числом инфицированных, однако ВОЗ пока не вынесла официального вердикта.

Утро на Sputnik’e Токарчук: спасет ли вакцинация граждан Молдовы от коронавируса

Официальной информации о качестве вакцин от Всемирной организации здравоохранения пока нет, хотя многие из образцов, в том числе и российский, проходят через третий, финальный этап апробации. Это означает, что до жителей нашей и других близлежащих стран в ближайшее время препараты пока не попадут, поэтому следует соблюдать меры эпидемической безопасности - носить маски, обрабатывать руки дезинфицирующими средствами, избегать мест массового скопления людей. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала специалист в области эпидемиологии Алла Токарчук.

"Две вакцины немецкого производства ранее были протестированы на сотнях добровольцев, несколько дней назад 30 тысяч человек согласились на введение еще одной вакцины. Вакцины тестируют на людях разных возрастов - от 30 лет и до 65-ти, чтобы понять, как их воспримет организм пожилых людей", - заявила Токарчук. © Fotolia / Africa Studio Названо самое доступное средство для профилактики коронавируса

Поскольку на данном этапе нет официальной информации по воздействию различных образцов вакцин на иммунную систему человека, сейчас говорить о проведении массовой вакцинации - преждевременно, добавила собеседница. Сейчас граждане Молдовы и других стран должны ждать официальных данных и надеяться, что до этого времени удастся избежать инфицирования COVID-19.

С новыми вакцинами связывают очень много надежд, однако пока их нет в массовом доступе, существенно повлиять на текущие процессы могут и грамотно применяемые меры защиты:ношение масок, перчаток, использование санитайзеров.

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