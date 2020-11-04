Рар: нужна ли Западу "униря" Молдовы с Румынией

Запад сегодня не стремится к пересмотру существующих границ на европейском континенте, официальные структуры в ЕС не раз заявляли об этом, но и на фоне своих деклараций действовали по ситуации, пример тому - Косово. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог из Берлина Александр Рар, комментируя позицию многих лидеров партий правого толка из нашей республики.
"В ЕС неоднократно заявляли о незыблемости государств, о недопустимости их изменения, поскольку нарушается система безопасности всей Европы. Но границы все же менялись в случае с Косово. В этой ситуации Евросоюз действует исключительно, исходя из своих интересов", - заявил собеседник.
Рар предостерег власти республики, напомнив, что Евросоюз будет бросать все силы против сближения Молдовы с ЕАЭС, поэтому временным выходом из ситуации назвал проведение взвешенной и двухвекторной политики, которая соответствует предпочтениям подавляющего числа граждан страны.
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