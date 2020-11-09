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Карл Луганов
© Sputnik / Miroslav Rotari

Луганов: почему в Молдове безнаказанно издеваются над животными

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20201109/32360451/pochemu-v-moldove-beznakazanno-izdevayutsya-nad-zhivotnymi.html

Зоозащитник прокомментировал, почему преступления по отношению к животным в нашей республике зачастую остаются без соответствующей правовой оценки.

Утро на Sputnik’e
Луганов: почему в Молдове безнаказанно издеваются над животными

В Молдове создана крайне слабая нормативно-правовая база в сфере защиты животных, эти законы не сравнимы не только с теми, что существуют в развитых странах Евросоюза, но и с украинскими или румынскими. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал зоозащитник Карл Луганов.

"На Украине суд дает реальные сроки тюремного заключения за жестокое обращение с животными, которые достигают 5-6 лет. У нас в законодательстве есть статья Уголовного кодекса, но она фактически не работает. Такая же статья есть в Кодексе об административных правонарушениях, так возникают противоречия", - отметил собеседник.

По словам Луганова, как правило, молдавские суды при рассмотрении дел о жестоком отношении к животным выносят минимальные приговоры - нарушителям и живодерам просто выписывают штрафы, а о реальном наказании в виде исправительных работ на пользу общества или тюрьме речи не идет. 

Русский Хатико на железнодорожной платформе в селе Тигровое Партизанского городского округа Приморья.
© Photo : VK account of Nash Vladivostok
"Хатико"из Приморья: собака две недели ждала хозяина, который ее оставил
"Штрафы составляют от 300 до 600 леев. И полиция прилагает немало усилий для расследования таких дел, ведь фактически весь процесс - такой же, как при сборе улик по другим серьезным нарушениям закона, необходимо заниматься и розыскной деятельностью", - сказал собеседник.

Правоохранительные органы страны более внимательно относились бы к делам о жестоком обращении с животными, если бы их трактовали с точки зрения уголовного права, а пока эти инциденты санкционируются лишь символически, положение дел будет трудно изменить, резюмировал собеседник. 

В Кишиневе провели своего рода "перепись" дворняг, в результате которой выяснилось, что совсем "бесхозных" собак на улицах города около 1700.

Остальные - условно чьи-то: живут при стоянках, стройках, базах, других объектах, то есть, таких животных нельзя однозначно записать в бездомные. Если посчитать еще и этих "условно хозяйских" животных, то мы получим цифру около 4000 собак.

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Теги:
закон, защита, животные


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