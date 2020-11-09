Ларюшина: почему инвесторы боятся приходить с капиталом в Молдову

Утро на Sputnik’e Ларюшина: почему инвесторы боятся приходить с капиталом в Молдову

У инвесторов изначально есть план действий, как и список возможных рисков, с которыми они могут столкнуться в каждой из постсоветских стран, в том числе и в Молдове. Об этом в эфире студии Sputnik рассказала экономический эксперт Татьяна Ларюшина.

"При намерении вкладывания инвестиций все также зависит от того, в какой именно сектор экономики намеревается инвестировать зарубежная компания. Прежде всего, начинать необходимо с оценки рисков каждой страны и с показателя привлекательности инвестиционного климата", - заявила собеседница. © Sputnik / Нина Зотина Нечего вкладывать: в Молдове фиксируется спад в области инвестиций

Как правило, по словам эксперта, многие инвесторы даже на этапе оценки рисков отказываются от идеи вкладывать средства в молдавскую экономику. Однако не гнушаются это делать на постсоветском пространстве многие китайские компании, которые приходят со своим, как назвала Ларюшина, "токсичным" капиталом.

"Это - очень специфические инвестиции. Но они не приносят стране-реципиенту положительных эффектов, все сконцентрировано лишь на извлечении большой выгоды", - подчеркнула Ларюшина.

Собеседница добавила - такие специфические инвестиции не направлены на расширение производств и создание новых рабочих мест. Но и такие капиталы не приходят просто так, инвесторам нужны гарантии того, что законодательство в финансовой отрасли в государстве не меняется.

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