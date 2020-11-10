Петрович: в ООН признали победу над фашизмом, а в Молдове некоторые против

Некоторые правые политики не раз, в том числе и в последнее время, позволяли себе интерпретировать историю, заявляя о неправильности празднования Дня Победы. ООН поставила точку в разночтениях большинства общества страны и ряда индивидов.

Утро на Sputnik’e Петрович: в ООН признали победу над фашизмом, а в Молдове некоторые против

Генеральная ассамблея ООН единогласно приняла внесенную Россией резолюцию об уважении памяти жертв Второй мировой войны.

В документе сказано, что ГА ООН ссылается на свою же резолюцию 2004 года, провозглашающую 8 и 9 мая Днями памяти и примирения.

В принятой в четверг резолюции Генассамблея "предлагает всем государствам — членам, организациям системы Организации Объединенных Наций, неправительственным организациям и частным лицам соответствующим образом отмечать эти дни как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны".

Руководитель Русского историко-патриотического клуба, председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович прокомментировал в эфире студии Sputnik Молдова такое решение ООН и объяснил, почему некоторые политики правого толка из нашей страны позволяли себе интерпретировать историю на свой лад, призывая отмечать 8 мая "День Европы", а не 9-го - День Победы.

"Я положительно воспринял такую резолюцию, поскольку долгие годы в Молдове звучали разные инсинуации. В этом заявлении прямо сказано - "победа над фашизмом". Когда сегодня в нашей стране звучат неоднозначные толкования истории, а некоторые политики заявляют что в то войне не было ни проигравших, ни победивших, мы понимаем, что это - попытка переписать историю", - сказал собеседник.

Петрович назвал решение ГА ООН - положительным и хорошим сигналом всем тем политическим деятелям и силам, которые пытаются в Молдове придать событиям 1941-1945 годов какой-либо неоднозначный оттенок. Сегодня, по мнению эксперта, надо четко формулировать исторические понятия: во Второй мировой войне антигитлеровская коалиция во главе с Советским Союзом разгромила мировое зло - фашизм.

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