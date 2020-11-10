Илиеш: таинственное свечение или как предсказать землетрясение в Молдове

Молдова находится в сейсмически опасной зоне, рядом Карпаты и один из главных эпицентров - Вранча, эксперт рассказал о признаках, которые говорят о том, что ожидаются очередные подземные толчки.

Утро на Sputnik’e Илиеш: таинственное свечение или как предсказать землетрясение в Молдове

Все, кто родились в Молдове и живут здесь, знают, что периодически в стране происходят землетрясения, которые, как правило, не превышают 2-5 баллов по шкале Рихтера. Но иногда случается и так, что Молдову трясет сильно, как, к примеру 10 ноября 1940 года, когда произошло одно из самых сильных за всю историю сейсмических наблюдений Карпатское землетрясение. Магнитуда подземных толчков составляла тогда 7,4 балла.

В эфире студии Sputnik Молдова начальник Центра экспериментальной сейсмологии Ион Илиеш рассказал о том, что есть характерный признак, который указывает о землетрясении за 15-20 минут до сдвига тектонических плит. Этот предупредительный признак фиксировали и в 1940 году, и в 1986-м, когда страну и регион сотрясали сильнейшие подземные толчки.

"Накануне землетрясения наблюдается характерное свечение неба и почвы. Я лично наблюдал такое явление в 1986 году. Это происходит из-за деформации поверхностных пород, перед землетрясением выделяются инертные газы из почвы. Отсюда и возникает это свечение", - заявил специалист.

По словам сейсмолога, ему удалось видеть такое явление на черноморском побережье Одесской области Украины, когда закатное небо со стороны Румынии было таинственного и неестественного цвета и, как будто, переливалось различными оттенками.

Это явление было подробно описано советскими и румынскими учеными еще в 1977 году, когда Карпаты "преподнесли неприятный сюрприз" жителям всего региона. В столице МССР Кишиневе люди тогда выбегали из многоэтажных домов, опасаясь за себя и своих близких, во многих частных жилищах появились трещины в стенах.

Пока исследователи сумели установить, что раз в 36-37 лет может произойти одно или два мощных землетрясения в зоне Вранча.

Молдавские специалисты вместе с коллегами из Румынии сумели модернизировать сейсмологические станции, все они теперь цифровые и в режиме онлайн позволяют наблюдать за ситуацией в зоне Вранча. В Молдове таких станций 7, а за Прутом - 11.

Технические возможности ученых из Кишинева пока позволяют им узнать о землетрясении за 30-40 секунд до момента, когда толчки будут ощущаться в нашей стране.

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