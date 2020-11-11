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Борис Чеботарь.
© Photo : Gloria TUR

Чеботарь: пандемия уничтожила многие туристические агентства Молдовы

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С марта по ноябрь текущего года в республике прекратили свою деятельность десятки туроператоров, одни вовсе обанкротились, оставшиеся, за исключением фирм-гигантов, едва сводят концы с концами и подсчитывают убытки.

Утро на Sputnik’e
Чеботарь: пандемия уничтожила многие турагентства Молдовы

По состоянию на начало ноября текущего года большинство туристических агентств в республике зарылись навсегда, прибыль, пусть и небольшую получают лишь те, которые могут себе позволить осуществлять чартерные авиационные рейсы в Египет и Турцию.

Сорокская крепость.
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал эксперт в отрасли туризма Борис Чеботарь.

Собеседник признался, что ранее и у его агентства дела шли неплохо, но с приходом пандемии на фирме остался лишь бухгалтер и одна сотрудница, которая отвечает на звонки немногочисленных клиентов - по нескольку часов в месяц, не более того. 

"Многие туроператоры не работают, в августе у нас был тестовый период, когда можно было в течение незначительного времени продавать туры в Болгарию. Мне удалось отправить туда лишь несколько полупустых автобусов, которые сейчас стоят без движения", - поведал Чеботарь.

Прогнозы для всей отрасли - плачевные, продолжил эксперт, поскольку страдают и сопутствующие направления бизнеса, в частности, - международные пассажирские перевозки. Усугубляет ситуацию налоговое бремя - турагентства, которые еще работают, обязаны продолжать осуществлять фискальные перечисления государству, равно, как и выдавать зарплаты оставшимся немногим сотрудникам.

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Тема:
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Теги:
коронавирус, уничтожение, туризм


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