Ионицэ: пандемия COVID-19 и молдавский бизнес - кто кого

За период чрезвычайного положения и других ограничительных мер, связанных с эпидемией коронавируса в Молдове, многие предприниматели работают либо "в ноль", либо с незначительной прибылью, эксперт объяснил, почему деловая среда оказалась в такой сложной ситуации.

Утро на Sputnik’e Ионицэ: пандемия COVID-19 и молдавский бизнес - кто кого

Пандемия нанесла серьезный удар по многим отраслям предпринимательской деятельности в республике, на сегодняшний день последствия этого шока наиболее ощутимы, поскольку у многих владельцев фирм и компаний есть текущие расходы, связанные с необходимостью выплаты налогов и зарплат сотрудникам - при том, что доходы оставляют желать лучшего. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил экономический эксперт Вячеславу Ионицэ.

"К примеру, возьмем транспортную отрасль, где объемы перевозок из-за пандемии упали почти в 17 раз. Наиболее пострадали из таких компаний те, кто приобретал машины в лизинг, либо те, кто ранее брал кредиты, отдавать которые владельцы таких фирм рассчитывали, исходя из прибылей, которые получал до введения ограничительных мер в нынешнем году", - разъяснил собеседник.

По словам экономиста, регулирующие органы государства не остались безучастными к серьезным проблемам, возникшим у предпринимателей, ведущих свои дела в различных отраслях. В частности, Национальный банк Молдовы принял решение, согласно которому коммерческие банки отсрочили выплату процентов и возврат кредитов от частных лиц, участвующих в развитии экономики.

"Вторая мера, которая была предпринята правительством в начале пандемического кризиса, - отсрочка налоговых платежей для предпринимателей. Это - беспрецедентный случай в истории Молдовы. Такой шаг кабмина стал весомым в помощи молдавскому бизнесу", - добавил Ионицэ.

Основные проблемы, вызванные последствиями кризиса, возникли у арендодателей и съемщиков объектов недвижимости. В законодательстве Молдовы нет четких положений, как должен действовать владелец коммерческих площадей в случае, если арендатор не может выплачивать в срок необходимые суммы.

Эта острая проблема, вызванная пандемией и ограничениями, введенными в связи с ней, решалась исключительно на уровне партнерских отношений, уверяет экономист. Некоторые владельцы недвижимости шли на уступки, другие просили освободить арендуемые площади, что привело к закрытию многих фирм и компаний, либо к частичной приостановке их деятельности.

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