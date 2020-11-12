Ионицэ: пандемия COVID-19 и молдавский бизнес - кто кого

Пандемия нанесла серьезный удар по многим отраслям предпринимательской деятельности в республике, на сегодняшний день последствия этого шока наиболее ощутимы, поскольку у многих владельцев фирм и компаний есть текущие расходы, связанные с необходимостью выплаты налогов и зарплат сотрудникам - при том, что доходы оставляют желать лучшего. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил экономический эксперт Вячеславу Ионицэ.
"К примеру, возьмем транспортную отрасль, где объемы перевозок из-за пандемии упали почти в 17 раз. Наиболее пострадали из таких компаний те, кто приобретал машины в лизинг, либо те, кто ранее брал кредиты, отдавать которые владельцы таких фирм рассчитывали, исходя из прибылей, которые получал до введения ограничительных мер в нынешнем году", - разъяснил собеседник.
"Вторая мера, которая была предпринята правительством в начале пандемического кризиса, - отсрочка налоговых платежей для предпринимателей. Это - беспрецедентный случай в истории Молдовы. Такой шаг кабмина стал весомым в помощи молдавскому бизнесу", - добавил Ионицэ.
Основные проблемы, вызванные последствиями кризиса, возникли у арендодателей и съемщиков объектов недвижимости. В законодательстве Молдовы нет четких положений, как должен действовать владелец коммерческих площадей в случае, если арендатор не может выплачивать в срок необходимые суммы.
Эта острая проблема, вызванная пандемией и ограничениями, введенными в связи с ней, решалась исключительно на уровне партнерских отношений, уверяет экономист. Некоторые владельцы недвижимости шли на уступки, другие просили освободить арендуемые площади, что привело к закрытию многих фирм и компаний, либо к частичной приостановке их деятельности.
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