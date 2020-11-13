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Павел Мидриган.
© Sputnik / Miroslav Rotari

Мидриган: этими качествами должен обладать идеальный президент Молдовы

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (365)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20201113/32429520/etimi-kachestvami-dolzhen-obladat-idealnyy-prezident-moldovy.html

Эксперт назвал критерии, которые характеризовали бы идеального главу государства, а также отметил, к чему должен стремиться такой политик в своей деятельности.

Утро на Sputnik’e
Мидриган: этими качествами должен обладать идеальный президент Молдовы

Главными отличительными качествами главы молдавского государства должна быть предельная честность и скромность, исключительная компетентность в решении возникающих внутриполитических вопросов, также президент должен быть истинным патриотом своей страны и не допускать на нее давления извне. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил известный правозащитник и политический аналитик Павел Мидриган.

"Президент в первую очередь должен отстаивать интересы своего народа и государства, не подчиняясь беспрекословно командам из-за рубежа. Он должен четко понимать положение рядовых граждан, а не только деловых кругов. У нас есть такие представители элит, дети которых учатся за границей, а сами они работают в Молдове", - заявил эксперт.

Выборы президента Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
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По словам собеседника, все заботы народа, людей, ежедневно сталкивающихся с проблемами, должны быть приоритетными в повестке дня президента, он должен предпринимать всесторонние усилия для их решения. Еще один фактор, который назвал одним из главных для главы молдавского государства Мидриган, - доступность для народа.

"Президент должен еженедельно встречаться с людьми, беседовать с ними, слушать и слышать их. Также желательно, чтобы он практически не имел отношения к политическим баталиям, а занимался решением вопросов для страны. У него в приоритете не должно быть групповых бизнес-интересов", - резюмировал Мидриган.

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. ЦИК признал их состоявшимися - явка избирателей превысила требуемый порог в 33,33%. Однако ни одному кандидату не удалось набрать свыше 50% голосов. Первые два места заняли экс-премьер Майя Санду, которая заручилась поддержкой 36,16% избирателей, и действующий президент Игорь Додон - с 32,61% голосов.

Второй тур выборов решением Центризбиркома назначен на 15 ноября. Согласно местному законодательству, избранным признается кандидат, набравший наибольшее количество голосов во втором туре голосования. Суббота, 14 ноября, является в республике "Днем тишины", когда запрещена любая агитация в пользу каждого из кандидатов.

В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили во второй тур президентских выборов, итогом которых стала победа Додона.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (365)

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Теги:
качества, Молдова, президент


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