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Владимир Яниев.
© Sputnik / Osmatesco

Яниев: мои и общие ожидания от нового президента Молдовы

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (372)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20201113/32433630/yaniev-chto-ya-i-vse-my-zhdem-ot-novogo-prezidenta-moldovy.html

Политический аналитик озвучил основные пункты, к которым должен стремиться в своей деятельности новоизбранный глава государства, осознавая свою ответственность перед всем народом республики.

Утро на Sputnik’e
Яниев: что я и все мы ждем от нового президента Молдовы

В первую очередь, президент Молдовы должен быть государственником, который беспрекословно и свято чтит положения Конституции страны, а также уважительно относиться к традициям и истории своего государства и народа. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик, председатель Греческой общины республики Владимир Яниев.

"На мой взгляд, очень важно, чтобы президент ценил и уважал свой многонациональный народ, бережно и внимательно относился ко всем гражданам страны. Это должен быть человек, который ясно видит вектор развития государства, использует свои полномочия для поддержания стабильности в Молдове и для ее прогресса", - заявил эксперт.

Конституция Молдовы
© Sputnik / Rodion Proca
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По мнению собеседника, президент должен знать все этапы государственного строительства, обладать тактическими навыками выстраивания политических отношений. Также Яниев напомнил, что главе страны должно непременно быть присуще чувство такта, он обязан понимать положение Молдовы в современном мире, использовать все возможности и имеющиеся у него властные рычаги для отстаивания национальных интересов.

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. ЦИК признал их состоявшимися - явка избирателей превысила требуемый порог в 33,33%. Однако ни одному кандидату не удалось набрать свыше 50% голосов. Первые два места заняли экс-премьер Майя Санду, которая заручилась поддержкой 36,16% избирателей, и действующий президент Игорь Додон - с 32,61% голосов. 

Второй тур выборов решением Центризбиркома назначен на 15 ноября. Согласно местному законодательству, избранным признается кандидат, набравший наибольшее количество голосов во втором туре голосования.

В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили во второй тур президентских выборов, итогом которых стала победа Додона.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (372)

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Теги:
ожидания, Молдова, президент


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