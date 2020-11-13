Яниев: мои и общие ожидания от нового президента Молдовы

В первую очередь, президент Молдовы должен быть государственником, который беспрекословно и свято чтит положения Конституции страны, а также уважительно относиться к традициям и истории своего государства и народа. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик, председатель Греческой общины республики Владимир Яниев.
"На мой взгляд, очень важно, чтобы президент ценил и уважал свой многонациональный народ, бережно и внимательно относился ко всем гражданам страны. Это должен быть человек, который ясно видит вектор развития государства, использует свои полномочия для поддержания стабильности в Молдове и для ее прогресса", - заявил эксперт.
В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. ЦИК признал их состоявшимися - явка избирателей превысила требуемый порог в 33,33%. Однако ни одному кандидату не удалось набрать свыше 50% голосов. Первые два места заняли экс-премьер Майя Санду, которая заручилась поддержкой 36,16% избирателей, и действующий президент Игорь Додон - с 32,61% голосов.
Второй тур выборов решением Центризбиркома назначен на 15 ноября. Согласно местному законодательству, избранным признается кандидат, набравший наибольшее количество голосов во втором туре голосования.
В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили во второй тур президентских выборов, итогом которых стала победа Додона.
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