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Корнелиу Чуря.
© Sputnik / Rodion Proca

Чуря: чем второй тур выборов президента Молдовы отличается от первого

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Sputnik Молдова
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Политический аналитик озвучил основные моменты, которые отличают второй тур президентских выборов от первого, а также указал на присутствие геополитического фактора, который все же вышел на первый план электоральной борьбы двух кандидатов 15 ноября.

Утро на Sputnik’e
Чуря: чем второй тур выборов президента Молдовы отличается от первого

Во втором туре выборов главы молдавского государства сильно поменялся выборный контекст, когда противостояние приобрело ясные очертания с геополитическим подтекстом. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Корнелиу Чуря.

"Два кандидата, которые сегодня борются за президентское кресло, четко представляют два геополитических направления. Это мы могли видеть в ходе двухнедельной избирательной кампании, которая велась до второго тура выборов. Это можно было наблюдать в ходе дискуссий и публичных выступлений кандидатов", - отметил собеседник.
Выборы президента Молдовы, второй тур - что заметили наблюдатели
© Sputnik
Трансляция завершена: Выборы президента Молдовы - какие нарушения выявили наблюдатели

По словам эксперта, оба кандидата так или иначе затрагивали тему геополитики, не упуская шанс обвинить друг друга в том, что один из них ратует за прозападный вектор внешнеполитического развития страны, а другой отчетливо дает понять о приоритете провосточного направления и развития отношений с Российской Федерацией.

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. ЦИК признал их состоявшимися - явка избирателей превысила требуемый порог в 33,33%. Однако ни одному кандидату не удалось набрать свыше 50% голосов. Первые два места заняли экс-премьер Майя Санду, которая заручилась поддержкой 36,16% избирателей, и действующий президент Игорь Додон - с 32,61% голосов. 

Второй тур выборов решением Центризбиркома назначен на 15 ноября. Согласно местному законодательству, избранным признается кандидат, набравший наибольшее количество голосов во втором туре голосования.

В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили во второй тур президентских выборов, итогом которых стала победа Додона.

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Теги:
Молдова, второй тур, президент, выборы


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