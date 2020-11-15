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Виктор Жук.
© Sputnik / Osmatesco

Жук: во втором туре граждане Молдовы голосуют за геополитический вектор

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По мнению политолога, второй тур президентских выборов в Молдове вновь основан на геополитике, граждане голосуют за конкретное направление развития страны, считая, что каждый из кандидатов представляет именно его.

Утро на Sputnik’e
Жук: во втором туре граждане Молдовы голосуют за геополитический вектор

В первом туре у кандидатов на пост президента было гораздо больше возможностей, каждый мог выстраивать свою кампанию так, чтобы отличаться от других претендентов, во втором четко обозначились отличия по геополитическому критерию, когда избиратели ассоциируют двоих претендентов с конкретным геополитическим вектором. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог Виктор Жук. 

"Сейчас молдавское общество практически разделилось на две части - на левый и правый электорат. Перед людьми стоит выбор - какой политический фланг выбрать во втором туре. Однако многие избиратели не ассоциируют себя ни с одним, ни с другим кандидатом, поэтому, возможно, не выйдут на участки", - сказал собеседник.
Выборы президента Молдовы, второй тур - что заметили наблюдатели
© Sputnik
Трансляция завершена: Выборы президента Молдовы - какие нарушения выявили наблюдатели

Эксперт считает, что многие граждане определились после первого тура за кого голосовать, что напрямую скажется на результатах явки внутри страны, хотя за рубежом, по мнению Жука в этот раз могут выйти к избирательным урнам больше людей.

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. ЦИК признал их состоявшимися - явка избирателей превысила требуемый порог в 33,33%. Однако ни одному кандидату не удалось набрать свыше 50% голосов. Первые два места заняли экс-премьер Майя Санду, которая заручилась поддержкой 36,16% избирателей, и действующий президент Игорь Додон - с 32,61% голосов. 

Второй тур выборов решением Центризбиркома назначен на 15 ноября. Согласно местному законодательству, избранным признается кандидат, набравший наибольшее количество голосов во втором туре голосования.

В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили во второй тур президентских выборов, итогом которых стала победа Додона.

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Теги:
отличия, Молдова, президент, выборы


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