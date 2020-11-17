Чуря: удивила ли меня победа Майи Санду на выборах президента Молдовы

Политический аналитик рассказал, почему можно было спрогнозировать успех лидера партии "Действие и солидарность" во втором туре, а также проанализировал тактику правого кандидата в предшествующие две недели, когда шла избирательная кампания.

Утро на Sputnik’e Чуря: удивила ли меня победа Майи Санду на выборах президента Молдовы

После первого тура удивление экспертного сообщества и многих граждан страны было ощутимым, когда на первую позицию вышла Майя Санду, однако во втором туре электоральной гонки можно было спрогнозировать, что она обойдет своего конкурента Игоря Додона. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик Корнелиу Чуря.

"После первого тура ситуация стала более ясной, а победа Санду была предсказуемой. В первую очередь, потому что ей удалось мобилизовать электорат на Западе, за пределами страны. На такое развитие событий указывали и результаты exit-poll, и другие аргументы", - подчеркнул собеседник.

По словам политолога, даже при голосовании внутри страны сложилась примерное равенство по голосам, набранным Санду и Додоном. На предвыборные рейтинги действующего президента, по мнению эксперта, повлияла пандемия, которая началась в марте текущего года, и связанные с ней экономические проблемы республики.

"На результат Додона сильно повлияли события этого года. Именно по этим причинам результаты Додона во втором туре пострадали", - добавил Чуря.

Факторами, ударившими по электоральному рейтингу действующего главы государства, стали и постоянные нападки оппозиции, которые в большей части были вымышленными, но это также повлияло на финальный результат, резюмировал собеседник.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,75% голосов, а Додон - 42,25%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.

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