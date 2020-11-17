17:24 17 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.25
  • USD17.11
  • RUB0.22
  • RON4.16
  • UAH0.61
Поиск
Корнелиу Чуря.
© Sputnik / Miroslav Rotari

Чуря: удивила ли меня победа Майи Санду на выборах президента Молдовы

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
9210
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20201117/32517867/churya-udivila-li-menya-pobeda-mayi-sandu-na-vyborakh.html

Политический аналитик рассказал, почему можно было спрогнозировать успех лидера партии "Действие и солидарность" во втором туре, а также проанализировал тактику правого кандидата в предшествующие две недели, когда шла избирательная кампания.

Утро на Sputnik’e
Чуря: удивила ли меня победа Майи Санду на выборах президента Молдовы

После первого тура удивление экспертного сообщества и многих граждан страны было ощутимым, когда на первую позицию вышла Майя Санду, однако во втором туре электоральной гонки можно было спрогнозировать, что она обойдет своего конкурента Игоря Додона. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик Корнелиу Чуря. 

"После первого тура ситуация стала более ясной, а победа Санду была предсказуемой. В первую очередь, потому что ей удалось мобилизовать электорат на Западе, за пределами страны. На такое развитие событий указывали и результаты exit-poll, и другие аргументы", - подчеркнул собеседник.

По словам политолога, даже при голосовании внутри страны сложилась примерное равенство по голосам, набранным Санду и Додоном. На предвыборные рейтинги действующего президента, по мнению эксперта, повлияла пандемия, которая началась в марте текущего года, и связанные с ней экономические проблемы республики. 

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari
Додон намерен инициировать дискуссии с парламентскими фракциями

"На результат Додона сильно повлияли события этого года. Именно по этим причинам результаты Додона во втором туре пострадали", - добавил Чуря.

Факторами, ударившими по электоральному рейтингу действующего главы государства, стали и постоянные нападки оппозиции, которые в большей части были вымышленными, но это также повлияло на финальный результат, резюмировал собеседник.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,75% голосов, а Додон - 42,25%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Заявления Санду после обработки 100% протоколов по итогам второго тура выборов
Санду: после инаугурации инициирую консультации с парламентскими фракциями
Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдовы
Теги:
комментарий, политолог, выборы, Санду


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Участки для голосования во втором туре выборов президента Молдовы открылись в 07.00.
Как прошел второй тур выборов президента Молдовы: самые яркие фото
Нагорный Карабах: как Россия помогает беженцам.
Нагорный Карабах: как Россия помогает беженцам
Выборы Президента 2 тур. Обработано 100% протоколов
Итоги второго тура выборов президента Молдовы


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться