Гырбу: испортятся ли при Санду экономические отношения с Россией

Эксперт проанализировал, какими могут быть торговые отношения с Российской Федерацией при президентстве Майи Санду, выигравшей выборы 15 ноября.

Утро на Sputnik’e Гырбу: испортятся ли при Санду экономические отношения с Россией

Экономические отношения двух стран не развивались должными темпами, а Молдова не использовала весь потенциал в выстраивании взаимовыгодной, полноценной кооперации с Россией на протяжении последних 10 лет. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил экономический эксперт Виорел Гырбу.

"Много мостов было не налажено в двусторонних экономических отношениях, потенциал к их развитию - большой. Я думаю, что Санду - достаточно мудрый политик для того, чтобы допустить ухудшение отношений. Молдова не должна потерять свзяи в этом направлении", - сказал собеседник.

По мнению эксперта, руководство России, в свою очередь, не будет стремиться к ухудшению торгово-экономических отношений с Молдовой, а будет настроено на их расширение.

"Майя Санду - достаточно взрослый политик, чтобы понимать, что с Россией придется обсуждать и другие проблемы, в частности вести переговоры по урегулированию приднестровского конфликта", - подытожил эксперт.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,75% голосов, а Додон - 42,25%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.

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