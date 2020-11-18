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Ян Лисневский.
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Лисневский: для чего проводился exit-poll перед выборами президента Молдовы

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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (20)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20201118/32548702/dlya-chego-provodilsya-exit-poll-pered-vyborami-prezidenta-moldovy.html

Социолог рассказал, как в республике проводили масштабный опрос на выходе с избирательных участков, и совпали ли его результаты с реальным волеизъявлением электората.

Утро на Sputnik’e
Лисневский: для чего проводился exit-poll перед выборами президента Молдовы

Во втором туре выборов президентских выборов-2020 в Молдове впервые был проведен масштабный exit-poll, несмотря на то, что у его организаторов были и волнения, и рисковые ситуации, но результат оказался с погрешностью всего в два процента. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал социолог, политический аналитик Ян Лисневский.

"Это - первый национальный exit-poll в истории Республики Молдова, который совпал с официальными данными, представленными Центризбиркомом. Таким образом, погрешность по республике составила всего 2 процента, а по зарубежному голосованию 1,8 процента", - заявил собеседник.

По словам эксперта, сам процесс опроса электоральных предпочтений граждан оказался достаточно тяжелым, команда, проводившая его, получила колоссальный, новый опыт в работе. К exit-poll молдавские социологи готовились целый год.

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"Мы рады, что данные совпали с показателями голосования, представленными Центризбиркомом. Но в науке так принято - каждый раз доказывать свою правоту. Практика оказалась удачной, мы готовы на следующих выборах также провести такой опрос", - заключил Лисневский. 

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,75% голосов, а Додон - 42,25%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.

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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (20)

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Теги:
выборы, Молдова, президент, опрос


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