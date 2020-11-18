Лисневский: для чего проводился exit-poll перед выборами президента Молдовы

Во втором туре выборов президентских выборов-2020 в Молдове впервые был проведен масштабный exit-poll, несмотря на то, что у его организаторов были и волнения, и рисковые ситуации, но результат оказался с погрешностью всего в два процента. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал социолог, политический аналитик Ян Лисневский.
"Это - первый национальный exit-poll в истории Республики Молдова, который совпал с официальными данными, представленными Центризбиркомом. Таким образом, погрешность по республике составила всего 2 процента, а по зарубежному голосованию 1,8 процента", - заявил собеседник.
По словам эксперта, сам процесс опроса электоральных предпочтений граждан оказался достаточно тяжелым, команда, проводившая его, получила колоссальный, новый опыт в работе. К exit-poll молдавские социологи готовились целый год.
"Мы рады, что данные совпали с показателями голосования, представленными Центризбиркомом. Но в науке так принято - каждый раз доказывать свою правоту. Практика оказалась удачной, мы готовы на следующих выборах также провести такой опрос", - заключил Лисневский.
Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,75% голосов, а Додон - 42,25%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.
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