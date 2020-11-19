Манастырлы: почему диаспора так мобилизовалась и избрала Санду президентом

Утро на Sputnik’e Манастырлы: почему диаспора так мобилизовалась и избрала Санду президентом

В первом туре выборов президента Молдовы, который прошел 1 ноября, уровень явки представителей диаспоры был на уровне четырехлетней давности, но во втором туре граждане республики, живущие и работающие за рубежом, показали чудеса мобилизации, и для этого у них была веская причина. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог Сергей Манастырлы.

"Диаспора всегда активно поддерживала проевропейские политические партии. Но во втором туре мигранты показали рекордную явку, составляющую 177% от показателей первого тура. Я связываю такие показатели с предшествующим заявлением в адрес диаспоры президента Игоря Додона и его окружения", - сказал эксперт.

По мнению собеседника, эти заявления носили негативный характер, что мотивировало представителей диаспоры и сказалось на их рекордном голосовании во втором туре за рубежом. Многие граждане Молдовы, по словам Манастырлы, призывали голосовать и за рубежом, и внутри страны всех своих родственников и друзей.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,72% голосов, а Додон - 42,28%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.

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