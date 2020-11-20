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Галина Шеларь
© Sputnik / Mihai Caraus

Шеларь: переживет ли Молдова новый локдаун

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (41)
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Sputnik Молдова
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Эксперт проанализировала, пойдут ли власти Молдовы на введение новых карантинных ограничений в связи с коронавирусом, либо такие меры погубят экономику страны.

Утро на Sputnik’e
Шеларь: переживет ли Молдова новый локдаун

В минувшие несколько дней в Молдове фиксировали новые антирекорды заражения коронавирусом нового типа, самые большие показатели заболеваемости - в Кишиневе. Директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь в эфире студии Sputnik Молдова проанализировала, возможны ли новые ограничения, либо они будут вводиться лишь точечно. 

"Судя по реакции на жесткий локдаун в странах с более высоким уровнем развития экономики, думаю, что могут закрыть лишь спортплощадки и фитнес-центры, но на ограничение других видов бизнеса не пойдут. Судя по проекту бюджета на 2021 год, который я видела, полный локдаун в Молдове не предусмотрен", - заявила собеседница.

© Sputnik / Алексей Майшев
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По словам Шеларь, многое зависит в сложившейся тяжелой экономической ситуации от каждого гражданина Молдовы, от его ответственности и поведения в общественных местах. Собеседница указала на то, что многие люди успокоились и расслабились, относятся к соблюдению карантинных мер безопасности халатно. Некоторые вовсе воспринимают медицинские маски как некий фетиш, заходя в магазин или салон общественного транспорта с этим аксессуаром на подбородке - защитное средство не закрывает значительную часть лица. 

"В условиях, когда мы уже знаем, какие меры следует предпринимать для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, и традиционно вступаем в период, когда фиксируют большее число обычных ОРВИ, необходимо беречь друг друга и серьезно относиться к тем требованиям, о которых говорят специалисты", - резюмировала Шеларь.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения. Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (41)

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Теги:
Молдова, коронавирус, ограничения


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