Шеларь: переживет ли Молдова новый локдаун

В минувшие несколько дней в Молдове фиксировали новые антирекорды заражения коронавирусом нового типа, самые большие показатели заболеваемости - в Кишиневе. Директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь в эфире студии Sputnik Молдова проанализировала, возможны ли новые ограничения, либо они будут вводиться лишь точечно.
"Судя по реакции на жесткий локдаун в странах с более высоким уровнем развития экономики, думаю, что могут закрыть лишь спортплощадки и фитнес-центры, но на ограничение других видов бизнеса не пойдут. Судя по проекту бюджета на 2021 год, который я видела, полный локдаун в Молдове не предусмотрен", - заявила собеседница.
"В условиях, когда мы уже знаем, какие меры следует предпринимать для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, и традиционно вступаем в период, когда фиксируют большее число обычных ОРВИ, необходимо беречь друг друга и серьезно относиться к тем требованиям, о которых говорят специалисты", - резюмировала Шеларь.
С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения. Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>