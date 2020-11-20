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Василий Кантаржи.
© Sputnik / Osmatesco

Кантаржи: почему диаспора так массово вышла на выборы президента Молдовы

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20201120/32571242/pochemu-diaspora-tak-massovo-vyshla-na-vybory-prezidenta-moldovy.html

Социолог проанализировал, какие факторы поспособствовали такой высокой явке на избирательные участки граждан Молдовы, работающих и проживающих за рубежом.

Утро на Sputnik’e
Кантаржи: почему диаспора так массово вышла на выборы президента Молдовы

Молдавские специалисты в сфере изучения общественного мнения постоянно следят за электоральными процессами в республике, и особенно интересен им был второй тур президентских выборов, который прошел 15 ноября. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил социолог Василий Кантаржи.

"Мы наблюдали за беспрецедентной мобилизацией диаспоры. Но это связано с ее общим увеличением, а не с ростом политической заинтересованности. В России выходцы из Молдовы не принимали участия в выборах так же активно, потому, что у многих уже есть второе гражданство и они связывают свое будущее именно с этой страной", - заявил специалист.

По словам Кантаржи, электоральная активность молдавской диаспоры именно в странах Запада связана с возрастом голосовавших, как правило, это - молодые люди, а также с их политической позицией - большинство избирателей в ЕС и США традиционно голосуют за кандидатов и партии, представляющие правый политический сегмент Молдовы.

Валентин Крылов.
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Это - более молодые по возрасту мигранты, которые выехали на Запад не так давно и интересуются политикой в Молдове", - заключил социолог. 

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,72% голосов, а Додон - 42,28%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.

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Теги:
Молдова, президент, выборы


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