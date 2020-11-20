Фельдман: почему домашнее насилие остается актуальной проблемой для Молдовы

В Комитете ООН по делам жертв домашнего насилия заявили о том, что Молдова нарушила свои обязательства по защите от дискриминации, эксперт прокомментировал ситуацию.

Утро на Sputnik’e Фельдман: почему домашнее насилие остается актуальной проблемой Молдовы

Комитет ООН установил, что Республика Молдова, включая ее органы власти, должностных лиц, учреждения, практику и законодательство, не проявила должной осмотрительности, должным образом не расследовала неоднократные жалобы женщин на насилие в семье и не предоставила им юридическую защиту, консультации и реабилитацию.

Позицию инстанции в эфире студии Sputnik Молдова прокомментировал глава Совета по недискриминации Ян Фельдман.

"Проблема заключается в том, что, несмотря на довольно неплохое и улучшающееся законодательство в Молдове, есть большие препоны для его применения", - сказал собеседник.

В качестве примера он привел случай, произошедший в одной из семей в Кишиневе, где мужчина, страдающий хроническим алкоголизмом, постоянно избивает свою жену, а сотрудники блюстители порядка, приезжающие на вызовы и видя ситуацию, не предпринимают абсолютно никаких действий, хотя могут, и призывают супругов к примирению на словах.

"Отсутствие реакции при домашнем насилии является дискриминацией по признаку пола, потому что полицейские не реагируют так же быстро на звонки женщин, как на звонки мужчин", - добавил эксперт.

По его словам, сегодня правоохранители должны применять запретительные приказы, когда - при констатации бытового насилия - агрессора не допускают до потенциальной жертвы избиений, заставляя его держаться на определенном расстоянии. Однако, несмотря на содержание в законе таких ограничительных мер, органы правопорядка почему-то не применяют их на практике.

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