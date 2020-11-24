Чуря: ждет ли Молдову смена вектора внешней политики

Политолог подробно проанализировал ситуацию в стране после президентских выборов и предположил, как будет выстраиваться внешнеполитический курс страны.

Утро на Sputnik’e Чуря: ждет ли Молдову смена вектора внешней политики

В ближайшее время разговоры о резких переменах во внешней политике республики вестись не будут, поскольку - вне зависимости от результатов выборов главы государства - кабинет министров продолжает заниматься своей деятельностью, а в парламенте пока реванш правых не предвидится. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Корнелиу Чуря.

"Правительство сейчас контролируется социалистами, больших изменений произойти не может. Более того, послы были назначены до вступления Майи Санду в должность. Незначительные пожвижки могут быть, но несущественные, курс будет таким, когда Санду была премьер-министром", - заявил собеседник.

По мнению эксперта, внешнеполитический паритет будет соблюден при выстраивании Майей Санду отношений с Западом и при поддержке пророссийского курса социалистами в парламенте.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,75% голосов, а Додон - 42,25%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.

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