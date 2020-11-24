21:31 24 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.47
  • USD17.19
  • RUB0.23
  • RON4.20
  • UAH0.61
Поиск
Корнелиу Чуря.
© Sputnik / Rodion Proca

Чуря: ждет ли Молдову смена вектора внешней политики

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (36)
30320
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20201124/32616395/churya-zhdet-li-moldovu-smena-vektora-vneshney-politiki.html

Политолог подробно проанализировал ситуацию в стране после президентских выборов и предположил, как будет выстраиваться внешнеполитический курс страны.

Утро на Sputnik’e
Чуря: ждет ли Молдову смена вектора внешней политики

В ближайшее время разговоры о резких переменах во внешней политике республики вестись не будут, поскольку - вне зависимости от результатов выборов главы государства - кабинет министров продолжает заниматься своей деятельностью, а в парламенте пока реванш правых не предвидится. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Корнелиу Чуря. 

"Правительство сейчас контролируется социалистами, больших изменений произойти не может. Более того, послы были назначены до вступления Майи Санду в должность. Незначительные пожвижки могут быть, но несущественные, курс будет таким, когда Санду была премьер-министром", - заявил собеседник. 

Парламент
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Досрочные выборы или новая коалиция: парламент начал работу после двухмесячного перерыва
По мнению эксперта, внешнеполитический паритет будет соблюден при выстраивании Майей Санду отношений с Западом и при поддержке пророссийского курса социалистами в парламенте. 

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,75% голосов, а Додон - 42,25%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (36)

По теме

Додон вновь подтвердил послу США курс Молдовы на взвешенную внешнюю политику
Молдавский премьер о российском кредите и внешней политике республики
Лидер молдавских демократов рассказал о позиции партии по внешней политике
Теги:
смена, Молдова, вектор развития


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Ракета Чанчжэн-5 с лунным зондом Чанъэ-5 взлетает с космодрома Вэньчан, Китай.
Фото – Лунная миссия Китая: запуск тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5"
Работы на годы вперед: российские саперы в Нагорном Карабахе.
Работы на годы вперед: российские саперы в Нагорном Карабахе
Календарь праздничных и выходных дней в Молдове на 2021 год
Календарь рабочих и выходных дней в 2021 году


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться