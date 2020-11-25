Мидриган: насколько юридически верно решение об обязательном ношении масок

Известный адвокат и политический аналитик Павел Мидриган проанализировал, в какой мере требование о ношении масок на улицах Кишинева соответствует нормам соблюдения прав человека.

Утро на Sputnik’e Мидриган: насколько юридически верно решение об обязательном ношении масок

Это нововведение вызвало много возражений среди противников такого способа защиты от заражения коронавирусом, с другой стороны - его поощрили те, кто считают, что именно такие меры способны остановить быстрое распространение инфекции в самом густонаселенном городе страны. Юрист Павел Мидриган прокомментировал решение столичных властей в эфире студии Sputnik Молдова.

"Коронавирус стал общей бедой для всех, вне зависимости от того, кем работает человек. Сейчас в мире плохо знают, как бороться с пандемией. Поэтому у нас в стране предпринимают меры, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, а именно - необходимость ношения защитных масок в общественных местах", - заявил собеседник.

По словам Мидригана, именно такая мера, как повсеместное ношение масок, позволит в значительной мере предохранить наше общества от еще более высоких темпов распространения инфекции, заботясь при этом не только о себе, но и об общественном интересе в целом.

"Возможно человек не инфицирован, но он не знает об этом. Он идет по улице, заходит в троллейбус, подвергая опасности других. Даже в европейских странах ввели повсеместный "масочный режим". А общественное место находится везде, за исключением пределов дома человека", - подчеркнул юрист.

Несмотря на заявления многих правозащитников о том, что требование властей о повсеместном ношении масок в Кишиневе нарушает право на свободу передвижения человека, Мидриган резюмировал, что в данном случае интерес общества должен превалировать над индивидуальным.

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