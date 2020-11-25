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Прасковья Кулева.
© Sputnik / Miroslav Rotari

Кулева: почему молдавские туристы не едут отдыхать на Украину

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (92)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20201125/32640951/kuleva-pochemu-moldavskie-turisty-ne-edut-otdykhat-na-ukrainu.html

Эксперт проанализировала, почему жители Молдовы избегают отправляться на зимний отдых в украинские Карпаты, несмотря на то, что перспектива поездок в соседнюю страну вероятна после 15 декабря.

Утро на Sputnik’e
Кулева: почему молдавские туристы не едут отдыхать на Украину

Молдавские туроператоры практически не получают заявок о желании молдавских граждан отдыхать в соседней Украине, те предпочитают отправляться в более экзотические страны, к примеру, такие как Египет. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявила эксперт по туризму Прасковья Кулева. 

"Несколько фирм вплотную занимаются организацией новогодних туров в Буковель. Но особого потока желающих отдохнуть там не наблюдается. Какое решение примет Украина после 15 декабря - будет видно, разрешат ли жителям Молдовы направиться туда", - сказала собеседница. 

По утверждению Кулевой, сейчас больше всего запросов от граждан Молдовы существует на зимний отдых в Египте. Заполняемость туров в эту североафриканскую страну проходит нормально. Единственное условие для желающих отдохнуть в этой экзотической стране - наличие отрицательного теста на коронавирус.

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Еще один нюанс - непринятие предоплаты, людей просят рассчитываться сразу за всю сумму тура, поскольку пандемия диктует свои условия.

Прогнозы для всей отрасли - плачевный, поскольку страдают и сопутствующие направления бизнеса, в частности, - международные пассажирские перевозки. Усугубляет ситуацию налоговое бремя - турагентства, которые еще работают, обязаны продолжать осуществлять фискальные перечисления государству, равно, как и выдавать зарплаты оставшимся немногим сотрудникам.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (92)

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Теги:
Молдова, граждане, Украина, курорты


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