Ионицэ: зачем кабмин Молдовы ужесточает налоги на посылки из-за рубежа

Утро на Sputnik’e Ионицэ: зачем кабмин Молдовы ужесточает налоги на посылки из-за рубежа

Правительство планирует снизить необлагаемый налогом лимит для иностранных товаров с 200 до 100 евро. Это предусмотрено в проекте налогово-бюджетной политики на 2021 год, который должен быть одобрен министрами и депутатами до конца этого года.

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ в эфире студии Sputnik Молдова прокомментировал намерения молдавского кабинета министров.

"Позиция правительства понятна, поскольку за последний год объемы интернет-торговли значительно выросли. Общая сумма за минувший 2019 год год онлайн-покупок из-за рубежа была на уровне около полутора миллиардов леев. К концу этого года мы приблизимся к 6 миллиардам", - заявил собеседник.

По словам эксперта, снижение налогооблагаемой суммы по интернет-покупкам до барьера в 100 евро - довольно непродуманное решение правительства страны. В нынешнем году жители роеспублики уже оплачивают НДС на покупку в интернете компьютерных игр, фильмов и других приложений.

"Ситуация осложняется тем, что сейчас граждане страны, которые покупают товары из-за рубежа, часами сидят в почтовых отделениях в очередях, чтобы получить свои посылки. В стране работают только считанные таможенные пункты, потребуются миллионы рабочих часов сотрудников, чтобы пропустить весь объем зарубежных отправлений", - добавил Ионицэ.

Эксперт порекомендовал правительству для пополнения госбюджета не собирать налоги с малозначимых товаров, отправляемых онлайн, а пресечь в стране коррупционные схемы, облагая пошлинами товары, которые на данный момент прибывают на территорию республики контрабандным путем.

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