Манастырлы: почему граждане Молдовы ждут от президента чуда

Политический аналитик объяснил, чем вызваны такие повышенные ожидания граждан от президента, хотя его полномочия в значительной степени ограничены положениями Конституции Молдовы.

Утро на Sputnik’e Манастырлы: почему граждане Молдовы ждут от президента чуда

Многие граждане республики живут в плену иллюзий и наивно полагают, что президент, не имеющий широкой поддержки в парламенте, может что-то изменить к лучшему в стране, а повышенные ожидания народа от этой должности возникают из-за того, что люди не утруждают себя изучением законодательных норм. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Сергей Манастырлы.

"Люди просто не читают Конституцию. В свое время и Владимир Воронин был президентом при парламентской республике. Но, при этом, неоднократно участвовал в заседаниях правительства, влиял на решения парламента, так как его партия обладала большинством. Он обладал значительно большими полномочиями только потому, что у него было большинство", - заявил собеседник. © Sputnik / Osmatesco Владимир Воронин назвал три условия развития Молдовы

По словам эксперта, новоизбранный президент Майя Санду оказалась в довольно сложной ситуации, поскольку говорить о досрочных парламентских выборах не приходится, а без поддержки большей части депутатов высшего законодательного орагана страны она фактически останется неспособной выполнять большинство своих предвыборных обещаний.

"У нее нет реальных рычагов, чтобы повлиять на внешнюю политику Молдовы, в таких условиях парламент и правительство могут и далее спокойно осуществлять свои полномочия. Их никто не ограничивает, как и Санду, но в рамках ее конституционных полномочий", - заключил Манастырлы.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,75% голосов, а Додон - 42,25%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.

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