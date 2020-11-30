Кунев: как молдавским политикам избежать компрометирующих и сексуальных "сливов"

Утро на Sputnik’e Кунев: как молдавским политикам избежать компрометирующих и сексуальных "сливов"

Международный день защиты информации отмечают 30 ноября, и проблема эта актуальна не только для корпораций и спецслужб, но и для молдавских политиков, которые часто становятся жертвами хакеров и взломов. Как этого избежать – в эфире студии Sputnik Молдова рассказал эксперт в области IT-технологий, член экономического совета при президенте Молдовы Вячеслав Кунев.

"Есть поговорка – чтобы не всплыло видео с политиком в бане с девочками, не надо ходить в баню с девочками. Политики - публичные персоны и они не должны совершать действия, которые могут их компрометировать", - заявил эксперт.

Есть простые, но обязательные способы для уменьшения уровня угроз вторжения в сферу ваших личных данных.

"Могу констатировать, что подавляющее большинство обычных людей и политиков не очень грамотны в вопросах безопасности, и относятся к этому безалаберно. А есть простые правила, которые мешают получить доступ к вашей информации. Самый простой совет – ежеквартально менять пароли", - отметил Кунев.

Однако угроза взлома в наше время присутствует всегда, полностью безопасных и закрытых систем не существует.

"Есть правила цифровой гигиены и безопасности. Минимум, который должен делать каждый человек. А политику это следует делать чаще и больше. И все равно нужно понимать – на данный момент мнение, что ваша информация конфиденциальна, – иллюзорно", - резюмировал собеседник.

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