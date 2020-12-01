Шеларь: выдержит ли Молдова новый локдаун

Экономический эксперт Галина Шеларь рассказала в эфире студии Sputnik Молдова о том, выстоит ли молдавская экономика в случае введения жесткого карантина.

Утро на Sputnik’e Шеларь: выдержит ли Молдова новый локдаун

В Молдове с 30 ноября до 15 января действует чрезвычайное положение в здравоохранении. Запрещена работа ночных клубов, дискотек, танцплощадок, караоке вне зависимости от их названия. Также с 22.00 до 07.00 не разрешается обслуживание в ресторанах, барах, кафе, столовых. Нельзя организовывать мероприятия с присутствием зрителей в помещениях театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры. Вместе с тем циркулируют слухи о возможном ужесточении режима и о новом локдауне, на манер того, что был весной. Экономический эксперт Галина Шеларь считает это маловероятным.

"Мне кажется, что такого локдауна, который был в начале пандемии, не будет. Об этом говорит опыт других стран, в которых ситуация развивается по таким же трендам, как у нас", - сказала экономист.

Однако начало холодного сезона может негативно сказаться на эпидемиологической обстановке в стране, утверждает эксперт.

"Мы впервые вошли в период, когда новая коронавирусная инфекция совпала с началом сезонных респираторных заболеваний, того же гриппа. Ситуация, наверное, может ухудшиться", - отметила собеседница.

Новый локдаун не переживут даже богатые страны с мощной экономикой. А Молдова тем более.

"Если канцлер ФРГ говорит о том, что экономика Германии локдауна, а-ля март нынешнего года, не выдержит однозначно, то, я думаю, что мы в этом смысле не отличаемся от Германии, хотя качество и размер нашей экономики очень сильно отличаются от немецкой", - резюмировала Шеларь.

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