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Евгений Голощапов
© Photo : Facebook / Evghenii Alexandrovici Goloșceapov

Голощапов: тысячи людей в Молдове живут с ВИЧ, не зная об этом

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Член совета по равенству, директор Департамента адвокации общественной организации “Позитивная инициатива” Евгений Голощапов рассказал о масштабах эпидемии ВИЧ-инфекции.

Утро на Sputnik’e
Голощапов: тысячи людей в Молдове живут с ВИЧ, не зная об этом

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря. Впервые провозглашен ВОЗ в 1988 году. День учрежден с целью повышения осведомленности об эпидемии СПИДа, вызванной распространением ВИЧ-инфекции, а также как день памяти жертв этого заболевания. Член совета по равенству, директор Департамента адвокации общественной организации "Позитивная инициатива" Евгений Голощапов рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о ситуации с ВИЧ в нашей стране.

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
© Sputnik / Алексей Сухоруков
Не COVID-ом единым: как обстоят дела с ВИЧ-инфекцией в Молдове

"Молдова, как и другие страны затронута эпидемией ВИЧ, мы не являемся исключением. Есть успехи, а есть проблемы. Далеко не все проходят тесты", - заявил эксперт.

Основная проблема – низкий уровень осведомленности инфицированных, утверждает собеседник.

"Статистика за 2019 год утверждает, что было выявлено 900 случаев ВИЧ, но это не отражает всю ситуацию в стране, потому что у нас несколько тысяч человек живет с ВИЧ, не зная, что он у них есть. Пока они этого не знают, это угроза для них и для их интимных партнеров", - пояснил Голощапов.

Помимо этого, эксперт рассказал и о главных путях передачи ВИЧ в нашей стране.

"Первый и основной путь передачи ВИЧ в Молдове – это незащищенные половые контакты, 80% которых – гетеросексуальные. Между мужчиной и женщиной. Поэтому это проблема не неких узких кругов, а всех, она касается каждого", - резюмировал собеседник.

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