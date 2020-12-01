Манастырлы: кто он, молдавский унионист

Утро на Sputnik’e Манастырлы: кто он, молдавский унионист

Ежегодно 1 декабря румыны празднуют годовщину объединения страны в 1918 году и образование румынского государства в пределах его сегодняшних границ. В этот день традиционно оживляются и молдавские унионисты – сторонники присоединения Молдовы к Румынии. Политолог Сергей Манастырлы рассказал, кто именно является в Молдове унионистом с точки зрения социологии.

"Это не самый простой вопрос. Абсолютно разные люди встречаются в этой категории. Как представители отдельных слоев городской интеллигенции, разочаровавшиеся в "проекте" Республика Молдова, так и участники боевых действий на Днестре, к примеру. Или те, кто себя к ним относит, не воевав при этом", - отметил эксперт.

Унионисты не являются единой силой, уверен политолог.

"Там очень много разных людей, наверное, это характерно для всех общественно-политических движений, но для унионизма - в особенности", - сказал Манастырлы.

Впрочем, унионист унионисту порой рознь, считает аналитик.

"Там присутствуют интеллигентные люди, с которыми можно обсуждать идеи, и которые склоняются к тому, что "униря" возможно только если Молдова вступит в Евросоюз. Но и есть и такие, которые ведет себя достаточно неадекватно, требуя "унири" здесь и сейчас, хотя понимают, что для этого нет никаких возможностей и ресурсов прежде всего у самой Румынии", - заключил собеседник.

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