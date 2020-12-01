Шаповалов: нужно ли запрещать унионизм

Историк Борис Шаповалов высказал в эфире студии Sputnik Молдова свое мнение по поводу возможности законодательного запрета призывов к ликвидации молдавской государственности.

Утро на Sputnik’e Шаповалов: нужно ли запрещать унионизм

Нужно ли поставить вне закона призывы к ликвидации молдавской государственности – свое мнение на этот счет в эфире студии Sputnik Молдова высказал историк и политолог Борис Шаповалов.

"Унионизм надо запрещать, и я всегда придерживался этой точки зрения. Какая разница – сепаратист ли это, пытающийся урвать у государства его часть, или это унионист, желающий сознательно это государство уничтожить. На мой взгляд и то, и то является государственным преступлением", - заявил Шаповалов.

Является ли унионизм реальной угрозой для существования Молдовы или его опасность преувеличена?

"Не нужно рассуждать о степени угрозы унионизма. Конечно же, он представляет угрозу для государства Молдова. Любая деятельность, которая направлена против государственности и страны, представляет опасность", - отметил собеседник.

Общество излишне толерантно к унионистским призывам, и это дает повод движению чувствовать себя уверенно, считает Шаповалов.

"Есть ярые унионисты. Если брать их наиболее крайнюю часть, их конечно в нашем обществе немного, те идеи, которые они проповедуют, сегодня представляют очень большую опасность. Потому как многие люди относятся к этим идеям лояльно", - с горечью резюмировал эксперт.

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