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Экономист Татьяна Ларюшина
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Ларюшина: возможно ли планировать и принимать бюджет в условиях пандемии

Утро на Sputnik’e
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20201202/32721818/Laryushina-vozmozhno-li-planirovat-i-prinimat-byudzhet-v-usloviyakh-pandemii.html

Экономический эксперт Татьяна Ларюшина рассказала в эфире студии Sputnik Молдова о том, сложно ли прогнозировать развитие государства в условиях повышенных рисков и новых вызовов.

Утро на Sputnik’e
Ларюшина: возможно ли планировать и принимать бюджет в условиях пандемии

В правительстве Молдовы утвердили все три компонента главного финансового документа — госбюджет, бюджет соцстраха и бюджет фондов обязательного медицинского страхования на 2021 год. Проекты будут переданы парламенту для окончательного утверждения. Насколько точно можно прогнозировать ситуацию и планировать бюджет сейчас, в условиях пандемии? На этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответила экономический эксперт Татьяна Ларюшина.

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"В наше время есть хорошо известные технологии, в том числе бюджетного планирования, которые позволяют планировать с большой точностью в более рискованных ситуациях. Поэтому тут главное желание и нацеленность на формирование бюджетного процесса и соблюдение тех его этапов и процедур", - сказала экономист.

Проблемы возможны только при планировании бюджета, когда он непрозрачен, утверждает эксперт.

"Когда есть еще одна повестка дня, еще одна задача, и бюджет должен осуществлять какие-то скрытые маневры и закрывать какие-то непубличные проблемы, тогда это действительно очень сложно планировать", - пояснила Ларюшина.

Экономист не сомневается, что парламент утвердит документ.

"Сегодня, в нынешней ситуации, Молдова располагает квалифицированными кадрами в Министерстве Финансов и способно делать достаточно точные прогнозы, в том числе учитывать риски для бюджета. Тем более, при всей одиозности нынешнего Парламента, понимание того, что выплаты бюджетникам выгодны абсолютно всем, я не вижу тут проблем по голосованию. Это задача в интересах людей", - резюмировала собеседница.   

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