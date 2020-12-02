Пойсик: что в Молдове нельзя приватизировать

Экономический эксперт Михаил Пойсик рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, какие предприятия в стране нельзя продавать в частные руки.

Утро на Sputnik’e Пойсик: что в Молдове нельзя приватизировать

Покрытие дефицита бюджета за счет продажи государственной собственности стало обычной и даже рекомендуемой практикой. Но стоит ли приватизировать все, или есть объекты, которые должны оставаться в собственности государства? На этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответил экономист Михаил Пойсик.

"Существует, например "Молдтелеком", который давно пытаются "втащить" в приватизацию. Но следует понимать, что все инженерные сети по связи, кабели и каналы, находятся в его сетях. Если мы отдадим "Молдтелеком" частному инвестору, остальные пользователи этих сетей будут зависеть от него", - сказал эксперт.

Впрочем, в Молдове немало объектов и предприятий, которые по мнению экономиста должны оставаться в собственности государства.

"Культурно-историческое наследие также не должно приватизироваться. К примеру, Криково и его винные подвалы. Если отдать это в частные руки – возможно это будет более эффективно управляться, лучше будет извлекаться прибыль. Но есть эффективность бизнеса, а есть эффективность государства", - отметил Пойсик.

Приватизация не должна быть тотальной, кроме выгоды существует и имидж страны.

"Я считаю, что нельзя ни в коем случае приватизировать оазисы, которые стали визитной карточкой государства", - резюмировал собеседник.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova