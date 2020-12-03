Чуря: получит ли Бэсеску молдавское гражданство

Политолог рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, каковы шансы экс-президента Румынии стать гражданином Молдовы и заняться в республике политической деятельностью.

Утро на Sputnik’e Чуря: получит ли Бэсеску молдавское гражданство

Экс-президент Румынии Траян Бэсеску заявил, что хочет снова получить гражданство Молдовы. "Додон отнял у меня гражданство, надеюсь, что Майя Санду снова предоставит мне его", — сказал Бэсеску в эфире одного из румынских телеканалов. О том, каковы шансы Бэсеску стать гражданином Молдовы, рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политолог Корнелиу Чуря.

"Это зависит от того, посчитает ли Бэсеску нужным вновь подать документы на получение молдавского гражданства. Конечно, получение или неполучение гражданства таким гражданином Румынии во многом зависит от политических течений в Молдове. Поэтому при Санду процедура может пройти легче, чем при Додоне", - сказал Чуря.

Особого энтузиазма в деле предоставления экс-президенту Румынии молдавского паспорта политолог у избранного президента Молдовы не увидел.

"Неизвестно, насколько самому Бэсеску важно получить это гражданство. Майя Санду тоже выразилась без особой теплоты по этому поводу, техническим языком – пусть подаст документы, и мы решим", - отметил политолог.

Чуря также оценил шансы Траяна Бэсеску, в случае получения им молдавского гражданства, заняться в Молдове политической деятельностью.

"Раньше было ощущение, что Бэсеску мог бы что-то провернуть в молдавской политике. На сегодняшний день, мне кажется, его интерес иссяк. Все же унионистское течение не впечатляет последнее время. Он тоже к этому приложил руку и ушел в тень", - резюмировал собеседник.

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