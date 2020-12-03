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Чуря: получит ли Бэсеску молдавское гражданство

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20201203/32734253/Churya-poluchit-li-Besesku-moldavskoe-grazhdanstvo.html

Политолог рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, каковы шансы экс-президента Румынии стать гражданином Молдовы и заняться в республике политической деятельностью.

Утро на Sputnik’e
Чуря: получит ли Бэсеску молдавское гражданство

Экс-президент Румынии Траян Бэсеску заявил, что хочет снова получить гражданство Молдовы. "Додон отнял у меня гражданство, надеюсь, что Майя Санду снова предоставит мне его", — сказал Бэсеску в эфире одного из румынских телеканалов. О том, каковы шансы Бэсеску стать гражданином Молдовы, рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политолог Корнелиу Чуря.

Ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS/
© AP Photo / The News Tribune/Peter Haley
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"Это зависит от того, посчитает ли Бэсеску нужным вновь подать документы на получение молдавского гражданства. Конечно, получение или неполучение гражданства таким гражданином Румынии во многом зависит от политических течений в Молдове. Поэтому при Санду процедура может пройти легче, чем при Додоне", - сказал Чуря.

Особого энтузиазма в деле предоставления экс-президенту Румынии молдавского паспорта политолог у избранного президента Молдовы не увидел.

"Неизвестно, насколько самому Бэсеску важно получить это гражданство. Майя Санду тоже выразилась без особой теплоты по этому поводу, техническим языком – пусть подаст документы, и мы решим", - отметил политолог.

Чуря также оценил шансы Траяна Бэсеску, в случае получения им молдавского гражданства, заняться в Молдове политической деятельностью.

"Раньше было ощущение, что Бэсеску мог бы что-то провернуть в молдавской политике. На сегодняшний день, мне кажется, его интерес иссяк. Все же унионистское течение не впечатляет последнее время. Он тоже к этому приложил руку и ушел в тень", - резюмировал собеседник.

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