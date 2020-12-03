Мороз: каким был 2020 сельскохозяйственный год

Засуха и бесснежная зима нанесли сильный удар по молдавскому сельскому хозяйству и аграриям – об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономист Виктор Мороз.
"Сельскохозяйственный год был тяжелым, и показатели низкие. Для того чтобы поддержать сельское хозяйство, были выделены достаточно значительные средства. Так называемые субсидии", - сказал эксперт.
Фермеры регулярно протестуют, однако без выделенных государством денег они были бы близки к разорению.
"Крестьяне и фермеры всегда недовольны, всегда жалуются. Но средства были выделены и используются, без них все было бы намного хуже", - пояснил Мороз.
Эксперт также рассказал, какие культуры пострадали в результате засухи, а какие, на удивление, нет.
"Засуха в большей степени повлияла на подсолнечник, хотя он и считается к ней устойчивым. На кукурузе также сильно сказалась засуха. Пожалуй, только на этих культурах сильно сказалась засуха. Урожай пшеницы получился достаточно хорошим. Все очень опасались за пшеницу, а урожай действительно всех удивил", - резюмировал собеседник.
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