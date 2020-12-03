Мороз: каким был 2020 сельскохозяйственный год

Экономист рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, как засуха повлияла на аграрный сектор страны.

Утро на Sputnik’e Мороз: каким был 2020 сельскохозяйственный год

Засуха и бесснежная зима нанесли сильный удар по молдавскому сельскому хозяйству и аграриям – об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономист Виктор Мороз.

"Сельскохозяйственный год был тяжелым, и показатели низкие. Для того чтобы поддержать сельское хозяйство, были выделены достаточно значительные средства. Так называемые субсидии", - сказал эксперт.

Фермеры регулярно протестуют, однако без выделенных государством денег они были бы близки к разорению.

"Крестьяне и фермеры всегда недовольны, всегда жалуются. Но средства были выделены и используются, без них все было бы намного хуже", - пояснил Мороз.

Эксперт также рассказал, какие культуры пострадали в результате засухи, а какие, на удивление, нет.

"Засуха в большей степени повлияла на подсолнечник, хотя он и считается к ней устойчивым. На кукурузе также сильно сказалась засуха. Пожалуй, только на этих культурах сильно сказалась засуха. Урожай пшеницы получился достаточно хорошим. Все очень опасались за пшеницу, а урожай действительно всех удивил", - резюмировал собеседник.

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