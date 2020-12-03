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Алла Токарчук.
© Sputnik / Mihai Caraus

Токарчук: у нас есть серьезная проблема в выявлении больных COVID-19

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (19)
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Sputnik Молдова
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Эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук рассказала в эфире студии Sputnik Молдова об одной из причин, по которым пандемия коронавируса в Молдове выходит из-под контроля.

Утро на Sputnik’e
Токарчук: у нас есть серьезная проблема в выявлении больных COVID-19

Процент положительных тестов на COVID-19 в общей массе проведенных в Молдове намного выше, чем в других странах – об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук.

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"Полагаю у нас тестируют тех, у кого болезнь уже сильно развилась. Это только верхушка айсберга, мы тестируем очень мало людей. И это одна из наших главных проблем", - сказала эксперт.

По ее мнению, тестировать необходимо максимально возможное количество людей с подозрением на коронавирус нового типа.

"Нужно узнать у ответственных лиц, почему мы, имея мощности и возможности – была новость, что у нас ежедневно можно делать 6-7 тысяч тестов – их не делаем. Тестирование – это инструмент выявления и ранней изоляции", - объяснила Токарчук.

Именно малое количество ежедневных тестов является одной из причин того, что пандемия в Молдове не идет на спад.

"Почему другие страны делают так много тестов? Потому что при первых легких симптомах человек уже делает тест. И если кто-то один заболел, сразу тестируют всю семью, чтобы определить носителей, и чтобы они не успели выйти из дома на улицу и заразить еще несколько человек. Их сразу же изолируют. У нас это никогда не работало, поэтому нынешняя наша ситуация – следствия всего этого", - заключила собеседница.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (19)

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