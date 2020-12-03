Волницкий: молдавской политике присуща цикличность

Политолог Игорь Волницкий рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, что политика в стране развивается по своеобразной синусоиде, где левые сменяют правых и наоборот.

Утро на Sputnik’e Волницкий: у молдавской политики существуют циклы

Политологи неоднократно отмечали, что в Молдове прозападные политики сменяются пророссийскими, таким образом налицо цикличность, согласно геополитической ориентации.

Этот факт в эфире студии Sputnik Молдова прокомментировал политолог Игорь Волницкий.

"Этого следует ожидать и сейчас, возможно это произойдет не через четыре года, а через восемь лет, у нас обычно ситуация меняется за два электоральных цикла. Иногда и за один цикл", - сказал эксперт.

У этой политической синусоиды в стране существует объяснение.

"К примеру, если Майя Санду останется только президентом, то надежды проевропейских избирателей не угаснут. Они будут ждать, что произойдет, когда Майя Санду с однопартийцами или другими партиями, придерживающимися евроинтеграционных идей, придут к власти", - отметил политолог.

Молдавское общество расколото по геополитическим взглядам и приход к власти разных политиков в стране это естественно.

"Если же она не сможет со своей командой подняться до того уровня ожидания, который есть по отношению к ней со стороны проевропейского электората, то это в конце концов обернется для нее пассивностью в лагере проевропейских сил и произойдет активизация пророссийских сил, после чего возможна смена власти. Все зависит от того, кто будет руководить страной в следующие несколько лет, и насколько те силы, которые будут руководить страной в следующие годы поднимутся до уровня ожидания избирателей", - заключил Волницкий.

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