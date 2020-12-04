Манастырлы: как долго продлится в Молдове политический кризис

В четверг, 3 декабря, депутаты парламента несмотря на протесты коллег и без какого-либо обсуждения приняли целый ряд важных законов. Дело дошло до стычек и рукоприкладства. Эксперты говорят, что страну ждут уличные протесты. Как долго продлится эта ситуация, об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог Сергей Манастырлы.
"Я полагаю это все будет длиться до роспуска парламента и объявления даты досрочных парламентских выборов", - сказал аналитик.
"Вопрос в том, какая сторона первой проявит слабость. Если социалисты, они сдадутся и правительство подаст в отставку. И назначение даты выборов, если парламент в течение 45 дней не сможет назначить правительство", - объяснил эксперт.
Впрочем, вполне вероятно, что оппозиция проиграет, но в любом случае нас ждет серьезная тактическая борьба политиков.
"Если социалисты не уступят, будут игнорировать протесты и продолжать работать, то они возьмут оппозицию измором. Нас ждет столкновение характеров конфликтующих сторон", - заключил Манастырлы.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>