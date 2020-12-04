Манастырлы: как долго продлится в Молдове политический кризис

Утро на Sputnik’e Манастырлы: как долго продлится в Молдове политический кризис

В четверг, 3 декабря, депутаты парламента несмотря на протесты коллег и без какого-либо обсуждения приняли целый ряд важных законов. Дело дошло до стычек и рукоприкладства. Эксперты говорят, что страну ждут уличные протесты. Как долго продлится эта ситуация, об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог Сергей Манастырлы.

"Я полагаю это все будет длиться до роспуска парламента и объявления даты досрочных парламентских выборов", - сказал аналитик.

Возможны, как минимум два сценария дальнейшего развития событий, утверждает политолог.

"Вопрос в том, какая сторона первой проявит слабость. Если социалисты, они сдадутся и правительство подаст в отставку. И назначение даты выборов, если парламент в течение 45 дней не сможет назначить правительство", - объяснил эксперт.

Впрочем, вполне вероятно, что оппозиция проиграет, но в любом случае нас ждет серьезная тактическая борьба политиков.

"Если социалисты не уступят, будут игнорировать протесты и продолжать работать, то они возьмут оппозицию измором. Нас ждет столкновение характеров конфликтующих сторон", - заключил Манастырлы.

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