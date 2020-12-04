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Ионицэ: нам могут помочь ЕС и Россия

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Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, что может ждать страну в финансовых отношениях с внешними партнерами.

Утро на Sputnik’e
Ионицэ: нам могут помочь ЕС и Россия

Любая смена власти приводит к изменению отношений с внешними партнерами. Западные партнеры могут после избрания Майи Санду президентом увеличить финансовую помощь Молдове – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

Сбор урожая картофеля
© Sputnik / Антон Денисов
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"Евросоюз и другие наши международные партнеры помогут Молдове, даже пока нет результатов по "краже миллиарда". Просто в ожидании перемен. Это может произойти в ближайшее время – максимум за один месяц", - сказал экономист.

Эксперт считает, что помощь может прийти не только с Запада, но и с Востока, в качестве жеста доброжелательности.

"Помощь от двухсторонних партнеров может прийти еще быстрее. Я говорю о таких странах, как Румыния и Польша. И вопрос России я бы не задвигал на второе место", - заявил Ионицэ.

Власть страны должна развивать экономические и добрососедские отношения со всеми, без крена в одну из сторон, утверждает аналитик.

"Я бы начал вести серьезные дискуссии с Россией, потому что я не хотел бы, чтоб новая власть противопоставляла Запад и Восток – мы или с этими, или с теми. Нет. Мы со всеми, кто с Молдовой", - заключил собеседник.

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