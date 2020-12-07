Чуря: ждут ли Молдову политический кризис и хаос

Политический аналитик Корнелиу Чуря рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, ждать ли дестабилизации политической обстановки в Молдове.

Утро на Sputnik’e Чуря: ждут ли Молдову политический кризис и хаос

В воскресенье 6 декабря прошел митинг оппозиции, на котором была принята декларация их трех пунктов – требование срочной отставка правительства Иона Кику (протестующие обвинили кабмин в провоцировании экономического кризиса и осложнении ситуации с пандемией коронавируса); проведения досрочных парламентских выборов и аннулирования законов, принятых на последних заседаниях парламента. Как далеко может зайти политическое противостояние в стране – об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог Корнелиу Чуря.

"Мы наблюдаем сейчас определенное повышение градуса политической борьбы, это несколько неожиданно, ведь ожидалось, что после победы Майи Санду напряжение спадет, так-как нужны паузы, люди устают от постоянной политической борьбы", - сказал эксперт.

Вместе с тем политолог утверждает, что напряжение сойдет на нет.

"Покой нам только снится, и завтра снова в бой – вот, что мы сейчас видим. Идет политическая схватка, но до кризиса, думаю, не дойдет. Все стороны нуждаются в политическом компромиссе и перемирии", – отметил Чуря.

Правда точных сроков начала политического перемирия в Молдове назвать пока не может никто.

"Правые сейчас не идут по предложенному левыми сценарию – начать переговорный процесс. Но думаю со временем, может быть неофициально, эти переговоры пройдут. Чтобы никто не шел по пути дестабилизации и агрессивных действий. Мне кажется, позиция левых, прежде всего социалистов, более обоснованной. А правые сейчас идут на обострение несмотря на то, что они победили на президентских выборах. Но договор левых и правых произойдет, мы правда не знаем, когда это случится", - резюмировал эксперт.

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