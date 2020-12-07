Греку: за время пандемии число наркозависимых в Молдове серьезно возросло

Председатель Международного центра по предупреждению и информированию в области зависимостей Мирча Греку рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, как сейчас в стране идет борьба с наркоманией.

Утро на Sputnik’e Греку: за время пандемии число наркозависимых в Молдове серьезно возросло

Пандемия задвинула на второй план многие серьезные социальные и медицинские проблемы, в числе которых – и наркомания. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал председатель Международного центра по предупреждению и информированию в области зависимостей Мирча Греку.

"Ситуация по-прежнему серьезная, хотя ведутся профилактические мероприятия. Резко выросло число самоубийств, связанных с употреблением психоактивных веществ. Я знаю о девяти таких случаях с начала пандемии. Алкоголь и наркотики этому виной, в том числе спайсы", - сказал он.

По словам эксперта, эта информация не афишировалась публично. Речь идет о молодых людях 20-35 лет.

Для того чтобы обществу справиться с этим злом нужна серьезная работа.

"Мы пытаемся объяснить детям и подросткам сейчас, что такое зависимость. Многие считают, что для излечения достаточно силы воли. Пару раз попробую мол, и ничего со мной не будет. Работаем и с родителями. Надеемся, что только таким путем можно прийти к снижению числа зависимых - как в Дании, Норвегии и других северных странах", - отметил Греку.

Наша республика не исключение, сейчас серьезно множатся ряды зависимых во многих странах.

"Сейчас идет рост. И не только в Молдове. Россия, Украина – везде рост потребления на 30-40 процентов психоактивных веществ и алкоголя. Мы делаем все возможное для того, чтобы это остановить", - пояснил собеседник.

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