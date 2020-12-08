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Борис Шаповалов.
© Sputnik / Osmatesco

Шаповалов: чем закончится противостояние Санду с парламентариями и кабмином

Утро на Sputnik’e
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (281)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20201208/32800014/chem-zakonchitsya-protivostoyanie-sandu-s-parlamentariyami-i-kabminom.html

Пока новоизбранный президент требует досрочных парламентских выборов, депутаты, представляющие разные политические силы, проявляют слаженность в работе и принимают важные законы - политолог проанализировал развитие ситуации.

Утро на Sputnik’e
Шаповалов: чем закончится противостояние Санду с парламентариями и кабмином

Отношения между избранным президентом, правительством и парламентом, а также связанные с ними недомолвки и недопонимание политолог Борис Шаповалов охарактеризовал как нормальный демократический процесс, уточнив при этом, что основная власть в республике принадлежит именно высшему законодательному органу, а не главе государства.

"В условиях демократии при парламентской республике решение принимается большинством голосов. Взгляды парламентариев на будущее нашей страны могут разниться с теми, что есть у новоизбранного президента. Решением тактических и стратегических вопросов развития страны также вправе депутаты, это - в духе плюрализма", - отметил Шаповалов в эфире студии Sputnik Молдова
Майя Санду на протесте в Кишиневе 6 декабря
© Sputnik / Mihai Caraus
Санду на протесте потребовала отставки правительства и досрочных выборов

Эксперт напомнил: полномочия президента в республике сильно ограничены положениями Конституции, а пожелания и видения новоизбранной главы государства могут учитываться парламентом и правительством, но не являются истиной в последней инстанции и не подлежат сиюминутному исполнению.

"Да, Майя Санду победила, но это не означает, что парламент должен назначать чиновников по ее желанию. У депутатов в парламентской республике могут быть диаметрально противоположные взгляды. Санду же необходимо считаться с мнением парламентариев", - добавил Шаповалов.

По мнению политолога, хотя в стране нет официальной правящей коалиции, но группе депутатов, представляющих и ПСРМ, и партию "Шор", и группу Pentru Moldova, удалось достичь компромисса по принятию ряда важных законов. Также это неформальное большинство поддержали и несколько независимых парламентариев.

"Мы наблюдаем за демократией в действии. Как большинство решило, так и меньшинство должно подчиняться", - подытожил собеседник.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер Партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК представили окончательные итоги выборов, согласно которым победу одержала Санду, получив большинство голосов, - 943 006. Додона поддержали 690 615 граждан Молдовы. Результаты голосования будут переданы в Конституционный суд страны для признания или непризнания окончательных итогов выборов.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (281)

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Теги:
отношения, Санду, парламент, правительство


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