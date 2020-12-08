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Владимир Брутер.
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Брутер: как с Санду будут говорить в Москве после заявлений о миротворцах

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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (66)
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Sputnik Молдова
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Российский эксперт прокомментировал заявления новоизбранного президента Молдовы Майи Санду о необходимости вывода миротворческого контингента из Приднестровья и проанализировал, как с политиком будут развивать отношения в Москве.

Утро на Sputnik’e
Брутер: как с Санду будут говорить в Москве после заявлений о миротворцах

Новоизбранный президент Майя Санду и в преддверии своей предвыборной кампании, и в ходе постэлекторальных спичей не раз говорила о том, что, помимо развития внешнеполитических отношений с Западом, будет выстраивать сотрудничество с Россией.

Однако, не успев вступить в должность, она уже сделала заявление о необходимости вывода российских миротворцев из приднестровского региона Молдовы, на что в МИД РФ отреагировали довольно четко.

Удастся ли Санду сохранить хрупкий паритет во внешнеполитических отношениях Молдовы, либо "локомотив" во главе с новоизбранным президентом неизбежно помчится на Запад? Ответ в эфире студии Sputnik Молдова дал эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"В Москве будут относиться плохо к Майе Санду, поскольку ее недавние заявления несвоевременны, по сути. У Санду нет шансов решить вопрос вывода ни миротворцев, ни представителей ОГРВ. Миротворцы установлены соответствующим протоколом ОБСЕ. Для их вывода ОБСЕ должна принять новый формат миротворческой миссии на Днестре", - заявил собеседник.

По мнению эксперта, присутствие ограниченной группы российских войск на левом берегу Днестра было осуществлено по просьбе администрации приднестровского региона для охраны складов вооружений, оставшихся с советских времен. Пока полноценный переговорный процесс между Кишиневом и Тирасполем не будет разблокирован, говорить о выводе российских военнослужащих из Приднестровья преждевременно, уверен политолог. 

Кремль и МИД.
© Sputnik / Nataliya Seliverstova
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"Повлиять на приднестровский вопрос Санду может, лишь получив исполнительную власть, которой у нее пока нет. Если она заблокирует регион, в Москве к этому отнесутся с серьезным осуждением. Но, учитывая, что основу миротворческого контингента составляют граждане РФ, проживающие в Приднестровье, это не будет иметь какого-то острого эффекта", - заключил Брутер.

ОБСЕ не получала никаких предложений Молдовы о замене российских миротворцев на гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ, хотя в данном случае требуется согласие всех 57 стран - членов организации. Не будем гадать, что это было. Обратимся к фактам.

Миротворческие силы состоят из 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десяти военных наблюдателей от Украины. Служба организована на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности шириной 12 — 24 км, протянувшейся вдоль Днестра на 225 км.

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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (66)

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Теги:
молдавско-российские отношения, диалог, мировторцы


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