Мидриган: ползучий "кумэтризм", или Как победить коррупцию в Молдове

Ежегодно 9 декабря во всем мире отмечают Международный день борьбы с коррупцией. Эксперт проанализировал, возможно ли изжить это социальное зло в Молдове.

Утро на Sputnik’e Мидриган: ползучий "кумэтризм", или как победить коррупцию в Молдове

В нашей стране взяточничество крайне распространено, об этом говорят и эксперты, и сотрудники правоохранительных органов, признают это и в высших эшелонах власти, заявляя о необходимости принятия решительных мер для предотвращения случаев мздоимства.

Реально ли в принципе побороть это зло в нашей стране, какие меры следует предпринимать? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал эксперт в области права адвокат Павел Мидриган.

"Феномен коррупции появился издревле, ее не придумали в Молдове, но она у нас — в крови. К этому явлению следует относиться по-другому. Человек дает взятки. потому что хочет быстро решить какой-то насущный вопрос. К примеру, нельзя возвести пристройку к балкону или гараж во дворе, а он ищет пути, чтобы получить соответствующие бумаги", — заявил собеседник.

По утверждению Мидригана, люди сами провоцируют чиновников на получение мзды, поскольку госслужащие тоже имеют "свой интерес": кому-то из них необходимо устроить детей на хорошую учебу за рубежом, приобрести в личное пользование какие-то объекты недвижимости. А один росчерк пера позволяет сделать это максимально легко.

"Пока у нас не будет четких правил и жесткого контроля, побороть это зло будет сложно. Коррупция вряд ли исчезнет в нашей стране. Да, есть скандинавские страны, где процент коррупции крайне мал. Пока у нас не будет функционального правового государства, изменить ситуацию вряд ли удастся", — добавил эксперт.

Мидриган напомнил историю из советского прошлого, когда человека, уличенного в мздоимстве, увольняли с занимаемой должности с так называемым волчьим билетом, лишая его права занимать определенные посты в государстве. Правозащитник описал и нынешнюю ситуацию с коррупцией в нашей стране, когда многие чиновники находятся под покровительством той или иной партии, а в случае уличения во взяточничестве меняют должности как перчатки.

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