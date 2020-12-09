19:31 09 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.98
  • USD17.32
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.62
Поиск
Павел Мидриган.
© Sputnik / Mihai Caraus

Мидриган: ползучий "кумэтризм", или Как победить коррупцию в Молдове

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
20510
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/08/1a/31445737.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20201209/32811038/polzuchiy-kumetrizm-ili-kak-pobedit-korruptsiyu-v-moldove.html

Ежегодно 9 декабря во всем мире отмечают Международный день борьбы с коррупцией. Эксперт проанализировал, возможно ли изжить это социальное зло в Молдове.

Утро на Sputnik’e
Мидриган: ползучий "кумэтризм", или как победить коррупцию в Молдове

В нашей стране взяточничество крайне распространено, об этом говорят и эксперты, и сотрудники правоохранительных органов, признают это и в высших эшелонах власти, заявляя о необходимости принятия решительных мер для предотвращения случаев мздоимства.

Реально ли в принципе побороть это зло в нашей стране, какие меры следует предпринимать? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал эксперт в области права адвокат Павел Мидриган.

"Феномен коррупции появился издревле, ее не придумали в Молдове, но она у нас — в крови. К этому явлению следует относиться по-другому. Человек дает взятки. потому что хочет быстро решить какой-то насущный вопрос. К примеру, нельзя возвести пристройку к балкону или гараж во дворе, а он ищет пути, чтобы получить соответствующие бумаги", — заявил собеседник.

По утверждению Мидригана, люди сами провоцируют чиновников на получение мзды, поскольку госслужащие тоже имеют "свой интерес": кому-то из них необходимо устроить детей на хорошую учебу за рубежом, приобрести в личное пользование какие-то объекты недвижимости. А один росчерк пера позволяет сделать это максимально легко.

Владимир Сергиенко.
© Sputnik / Mihai Caraus
Сергиенко: способна ли Европа "вылечить" Молдову от коррупции

"Пока у нас не будет четких правил и жесткого контроля, побороть это зло будет сложно. Коррупция вряд ли исчезнет в нашей стране. Да, есть скандинавские страны, где процент коррупции крайне мал. Пока у нас не будет функционального правового государства, изменить ситуацию вряд ли удастся", — добавил эксперт.

Мидриган напомнил историю из советского прошлого, когда человека, уличенного в мздоимстве, увольняли с занимаемой должности с так называемым волчьим билетом, лишая его права занимать определенные посты в государстве. Правозащитник описал и нынешнюю ситуацию с коррупцией в нашей стране, когда многие чиновники находятся под покровительством той или иной партии, а в случае уличения во взяточничестве меняют должности как перчатки.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Попался на взятке: полицейский задержан за пассивную коррупцию
Как в Молдове будут бороться с коррупцией в энергетике - ответ из первых уст
Теги:
Молдова, коррупция


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Посетители выставки GITEX у концепта летающей машины в Дубае.
Фото – Выставка информационных технологий GITEX в Дубае
Протест аграриев в Кишиневе: что происходит в центре столицы – видео
Видео - Протест аграриев в Кишиневе: что происходит в центре столицы
Зимние праздники в Кишиневе
Зимняя сказка в Кишиневе


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться