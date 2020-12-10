Засавицки: почему в этом году в Молдове не будет новогодних корпоративов

Председатель Ассоциации рестораторов Молдовы объяснила, как введенные в связи с чрезвычайным положением ограничения испортят планы многих людей, планировавших провести предновогодние вечеринки и саму ночь на 1 января в увеселительных заведениях.

Утро на Sputnik’e Засавицки: почему в этом году в Молдове не будет новогодних корпоративов

Нынешний год выдался для представителей сектора HoReCa поистине високосным. Полное закрытие заведений весной текущего года в связи чрезвычайным положением из-за коронавируса привело к тому, что в стране многие кафе закрылись.

И вот, что называется, - новый "сюрприз": Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении вновь ограничила работу ресторанов и кафе – отныне им разрешается работать с 07-00 утра до 22-00 часов вечера. Причем посетители должны сидеть на расстоянии в полтора метра друг от друга.

Несмотря на то, что эти ограничительные меры были введены совсем недавно, отток посетителей в ресторанах уже сильно ощутим. Чрезвычайное положение в стране в связи с угрозой распространения COVID-19 введено до 15 января текущего года, между тем уже сейчас владельцы заведений общепита говорят о том, что несут убытки в связи с тем, что заявок на новогодние корпоративы практически нет.

Выживет ли этот сектор, в принципе? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дала председатель Ассоциации рестораторов республики Анета Засавицки.

"Последние решения профильных органов государства - тяжелый удар по нашей отрасли. После первой недели новых ограничений продажи снизились на 35 процентов. Люди не знают, можно ли идти в ресторан вечером, поскольку многие работают до 6-7 часов вечера. Им просто нет смысла приходить поужинать, поскольку им будет отведено всего полтора-два часа", - заявила собеседница. © Sputnik / Anatolii Kiriak Закроют ли снова рестораны: что заявила глава Минздрава

По словам главы профильной ассоциации, та же тенденция будет наблюдаться и новогоднюю ночь - когда все, без исключения, кафе и рестораны закроются в 22:00 часа, вряд ли кто-то решит посетить их до боя курантов. Не менее сложная ситуация - с предновогодними корпортивами - Засавицки утверждает, что заявок на их проведение практически нет. И этому есть объяснение.

"Разрешается проводить банкеты до 50 человек, при этом они должны сидеть на расстоянии, как минимум в полтора метра друг от друга. А ресторан или кафе закрывается в 10 часов вечера. Это становится аргументов для людей в отказе от таких вечеринок", - рассказала Засавицки.

Самый "злачный" период недели для кафе и ресторанов страны - вечера пятницы и субботы - также теперь не такой прибыльный. Причиной тому, по словам собеседницы, - все те же ограничения, введенные в связи с чрезвычайным положением.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova