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Юрий Мэрджиняну.
© Sputnik / Mihai Caraus

Мэрджиняну: коррупция в Молдове воспринимается как способ выживания

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Sputnik Молдова
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Один из известных в республике правозащитников проанализировал, почему в республике столь распространены случаи взяточничества и почему коррупция давно поразила все сферы общественной и политической жизни.

Утро на Sputnik’e
Мэрджиняну: коррупция в Молдове воспринимается как способ выживания

Взятки, словно паутина, опутали жизнь в Молдове - об этом говорят и рядовые обыватели, и те, кто столкнулся со случаями коррупции на автотрассах или в госучреждениях, признают существование этого порока общества и на самом высоком, властном уровне. Почему возникает коррупция в стране, и можно ли ее изжить, как негативное и губительное явление? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал известный правозащитник, доктор юридических наук Юрий Мэрджиняну.

"Коррупцию уничтожить практически невозможно, она существует во всем мире. Но в тех масштабах, в которых она существует в Молдове, как в бедной стране, это является методом выживания. Государство оставляет своих чиновников один на один с гражданином, а власть имущий решает: брать взятку или нет", - заявил эксперт.
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© Sputnik / Mihai Caraus
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По словам правозащитника, существование такой всеобъемлющей коррупции в Молдове - следствие действий всего политического класса страны за последние несколько десятилетий. Такие масштабы взяточничества юрист объясняет переходным периодом, когда после распада Советского Союза граждане независимой Молдовы остались практически наедине с возникшими проблемами - нищетой, мизерными зарплатами, безысходностью - именно тогда у многих и появился "аппетит" нагреть руки на проблемах других. Коррупция пронзила и самые гуманитарные, социально-значимые отрасли, такие, как образование и здравоохранение, и дошла до высших эшелонов власти.

"Тогда люди вынуждены были брать взятки, переступая через свою гордыню. Сегодня ситуация иная, зачастую молодые люди, прося деньги у родителей, не особо интересуются, откуда у папы или мамы 500 евро на новый смартфон или на шубу. Если бы они спрашивали и узнавали, что средства добыты незаконным путем, и отказывались, тогда были бы задатки выздоровления общества", - сказал Мэрджиняну.

Эксперт добавил: в бедных странах повальную коррупцию ощущают все слои общества, в обеспеченных государствах она затрагивает лишь те категории населения, чей достаток выше среднего. Объяснение этому - в наиболее развитых демократиях более чувствуется верховенство закона, а не мздоимство тех, кто поставлен на службу гражданам.

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Теги:
причины, выживание, Молдова, коррупция


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